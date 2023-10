Napaka na tahografu, globe slovenskim prevoznikom

"Pred približno enim mesecem so bili v Italiji kaznovani številni slovenski vozniki, ker so policisti ugotovili, da kartice, ki so izdane v Sloveniji, niso ustrezne," nas je obvestil prevoznik. Izdajatelj in pristojno ministrstvo mirita, da so z italijanskimi organi nadzora dosegli dogovor.

"Pred približno enim mesecem so bili v Italiji kaznovani številni slovenski vozniki, ker so policisti ugotovili, da kartice, ki so izdane v Sloveniji, niso ustrezne," nas je obvestil prevoznik. Izdajatelj in pristojno ministrstvo mirita, da so z italijanskimi organi nadzora dosegli dogovor. Foto: STA

V uredništvo smo prejeli zaskrbljeno pismo poklicnega voznika, v katerem je želel ta opozoriti na težave z digitalnimi tahografi. Gre za kartice, ki so za prevoznike obvezne, omogočajo identifikacijo in beležijo podatke glede časa vožnje in obveznih odmorov, s čimer prispevajo k večji prometni varnosti. Zaradi napake na karticah naj bi italijanski nadzorniki prometa številne voznike iz Slovenije krepko oglobili.

Poklicni vozniki avtobusov in tovornjakov morajo uporabljati tahograf in zato pri Cetisu, ki je izdajatelj, kupiti tahografsko kartico, ki stane 65 evrov. "Pred približno enim mesecem so bili v Italiji kaznovani številni slovenski vozniki, ker so policisti ugotovili, da kartice, ki so izdane v Sloveniji, niso ustrezne," je v sporočilu zapisal voznik, ki je želel ostati anonimen, a njegove podatke hranimo v uredništvu.

"Kazni so ogromne. Ugotovili so, da je Cetis izdajal napačne kartice. Voznikom so dali visoko kazen, tudi do deset tisoč evrov v enem primeru. Poleg tega so jim za 14 dni zasegli vozniško dovoljenje. Neustreznih kartic je po moji oceni več deset tisoč," je še zapisal.

Voznika je zmotil tudi pomanjkljiv način obveščanja, saj naj bi s Cetisa uporabnike samo prek svoje spletne strani obveščali, naj se zglasijo pri njih, kjer bodo težavo brezplačno uredili. "Kako je z vračilom stroškov, ne vem, saj je treba všteti ceno prevoza do Celja, prav tako ta dan voznik ne more delati in pride do izpada dohodka. Določenih kartic se ne da popraviti, zato je potrebna izdaja nove kartice. V tem primeru bomo imeli vozniki težave, saj na cesti za nazaj policistom ne bomo mogli dokazovati, kaj smo delali," ima pomisleke voznik.

Obveščanje uporabnikov tahografov Prevoznik nas je opozoril tudi na Cetisovo pomanjkljivo obveščanje prevoznikov, potem ko so ugotovili napako. "Ker so nekateri vozniki večino časa na poti, smo ocenili, da pošiljanje obvestil vsem voznikom po pošti ne bi bilo dovolj učinkovito, zato smo jih obveščali prek panožnih združenj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, ministrstvo pa je delavnice za tahografe obvestilo tudi neposredno," so pojasnili na Cetisu.

"Kljub omenjenima pomanjkljivostma so kartice varnostno in funkcionalno brezhibne, s čimer je osnovni namen tahografskih kartic - nadzor nad aktivnostmi voznika za večjo varnost v prometu - zagotovljen," so zatrdili na Cetisu. Foto: Gregor Pavšič

Nastalo zagato smo preverili na podjetju Cetis in tudi ministrstvu za infrastrukturo, ki je podjetju izdalo pooblastilo za izdelavo kartic.

"V avgustu smo bili prvič obveščeni, da je predstavnik tujega nadzornega organa po zelo podrobnem pregledu kartic nekatere voznike kaznoval zaradi dveh pomanjkljivosti v zvezi s homologacijsko številko. Kljub omenjenima pomanjkljivostma so kartice varnostno in funkcionalno brezhibne, s čimer je osnovni namen tahografskih kartic - nadzor nad aktivnostmi voznika za večjo varnost v prometu - zagotovljen," so zatrdili na Cetisu. Pristnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet, še pojasnjujejo.

Napaka na karticah se nanaša na pomanjkljivo zapisano homologacijsko številko, ista informacija pa manjka tudi na čipu. Številka je natisnjena na vseh tahografskih karticah in namenjena prepoznavnosti slovenskih kartic, na funkcionalnost pa ne vpliva.

Laboratorijska analiza kartic

Da vozniki ne bi naleteli na podobne težave tudi v drugih državah članicah EU, problematiko obravnavajo na ravni Evropske komisije.

"Kartice, katerih izdelava je s tehnološkega in varnostnega vidika zelo zahtevna, so trenutno v podrobni analizi v pooblaščenem laboratoriju. Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni ministrstva za infrastrukturo in Evropske komisije, zato smo z 18. septembrom menjavo kartic začasno ustavili. Voznike bomo o potrebnih korakih obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti," napovedujejo na Cetisu in zatrjujejo, da so vse kartice, izdane po 1. septembru letos, že brez pomanjkljivosti.

Dogovor z italijanskim ministrstvom

Voznika, ki je opozoril na težave, tudi moti, da je Cetis sredi septembra prenehal popravljati napake na obstoječih karticah, kazni pa uporabniki po njegovih besedah kljub temu še vedno prejemajo.

Da očitek glede prejemanja kazni ne drži, so nam zatrdili tako na Cetisu kot na ministrstvu za infrastrukturo. "Voznike, ki so bili zaradi omenjenih pomanjkljivosti na karticah že kaznovani, pozivamo, da se obrnejo na nas z ustreznimi dokazili," pravijo na Cetisu, kjer bodo primere reševali posamično.

Pojasnili so tudi, da so angažirali pravne zagovornike z namenom zagotoviti pravno utemeljen odziv in po potrebi ponuditi pravno varstvo oškodovanim.

"S pristojnimi italijanskimi organi smo dosegli dogovor, da se prevoznikov in voznikov, ki za nastali položaj niso krivi, ne kaznuje. Po informacijah italijanskega ministrstva lahko prevozniki zoper prejeto sankcijo vložijo upravno pritožbo pri prefektu ali krajevno pristojnem mirovnem sodniku," so sporočili z ministrstva.

Vendar pa kazni, po njihovih informacijah, niso bile izrečene samo zaradi pomanjkljivosti na karticah, temveč tudi zaradi nespoštovanja pravil o časih vožnje, odmorih ali počitkih in uporabi tahografov.