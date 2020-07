Konec kaosa? Kombiji kmalu dobijo obvezne tahografe.

S širitvijo Evropske unije se je močno povečal tudi skupni evropski gospodarski trg in z njimi posel transporta s tovornjaki in manjšimi vozili. Medtem ko so predpisi za vožnjo in počitke pri tovornjakih dobro znani in določeni, je na področju prevozov s kombiji vladal pravi kaos. Znani so primeri kombijev, ki prečkajo EU od skrajnega vzhoda do zahoda in nazaj, pri tem pa si vozniki privoščijo komaj kaj počitka.

Evropski parlament je sprejel sveženj zakonov za področje mobilnosti, ki bodo začeli urejati tudi to področje. Tako bodo gospodarska vozila s skupno maso nad 2,5 tone morala izpolnjevati določila zakonov za prevoznike, med te pa bo sodila tudi obvezna uporaba tahografa. To pa je v prvi vrsti povezano s predpisanimi počitki.

Novi predpisi bodo začeli veljati leto in pol po uradni objavi

EU je sicer sprejela še nekatere druge novosti na področju prevozov. Med te sodi določilo, da se morajo vozniki tovornjakov vračati domov v rednih intervalih (vsaj vsake tri ali štiri tedne), rednega tedenskega počitka pa ne smejo več opraviti v kabini tovornjaka. V tem primeru jim mora prevoznik plačati prenočišče.

Posamezni tovornjak se bo moral v svojo bazo prav tako vrniti vsaj vsak drugi mesec.

Zaradi zaostrenih razmer na trgu so pred mnogimi spremembami protestirali predstavniki iz devetih držav (Poljska, Bolgarija, Ciper, Estonija, Madžarska,Latvija, Litva, Malta in Romunija), ki so želele predvsem vnovične ocene razmer na trgu (zaradi koronavirusa covid-19) in prilagoditev predpisov. Ker pri tem niso imele večine, so spremembe v parlamentu že potrdili.