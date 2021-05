Napadajo jih tudi s sekirami in vilami. Policija: nikoli nismo prvi. #video

"Za policijo je težko leto," so povedali ob današnji predstavitvi dela v minulem letu pristojni na policiji. In tisti, ki so po sili razmer postali eden prvih in ne najbolj priljubljenih obrazov epidemije, so zagotovo policisti, ki so v zadnjem letu poosebili nepriljubljene protikoronske ukrepe, so še izpostavili.