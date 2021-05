Na petkovem shodu dvema osebama odvzeli prostost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija zoper tri osebe – organizatorje shoda – vodi postopek o prekršku po zakonu o javnih zbiranjih in zakonu o nalezljivih boleznih.

V poročilu policija navaja, da so ugotovili enajst kršitev zaradi udeležbe na shodu, ob tem pa je bilo zaznanih 12 kršitev po zakonu o javnem redu in miru ter po dve kršitvi po zakonu o osebnih izkaznici in zakonu o javnih zbiranjih.

"Podan bo en predlog za uvedbo postopka o prekršku drugemu pristojnemu organu. Osmim osebam so policisti skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije zasegli predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod," so zapisali na policiji.

V času shoda je na Trgu republike prišlo do množične kršitve javnega reda, kjer so policisti uporabili telesno silo.

Dvema osebama je bila zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo. V tem času je bila po prvih podatkih lažje poškodovana ena oseba, ki je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, policisti pa okoliščine tega dogodka še preverjajo.

Nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so še sporočili.