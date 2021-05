V hišnih preiskavah več osebam odvzeli prostost

Na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave potekajo hišne preiskave, v katerih kriminalisti zbirajo obvestila in dokaze za utemeljitev sumov storitve kaznivih s področja prepovedanih drog. Več osebam so odvzeli prostost, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Kot so navedli, aktivnosti izvajajo kriminalisti in policisti z območja Policijske uprave Nova Gorica ob sodelovanju policistov in kriminalistov drugih policijskih uprav ter enot Generalne policijske uprave. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Več osebam so odvzeli prostost in zanje odredili pridržanje, "ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi", so še navedli. Napovedali so, da bodo več informacij lahko posredovali po koncu nujnih preiskovalnih dejanj.