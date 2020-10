"Najprej je deset minut le jokala v telefon"

V začetku leta je na Facebooku nastala skupina Klepet Grosuplje in takoj postala pravi navdih številnim drugim. Med karanteno je v njej delovala oskrba z lokalnimi pridelki, še vedno pa služi za izmenjevanje informacij in spodbujanje lokalnih podjetnikov. Poleti so zbrali strešnike za strehe, poškodovane v neurju v Domžalah, pred prvim šolskim dnem so zbirali šolske potrebščine za otroke, včeraj pa celo podarili avto mami samohranilki, ki še danes težko verjame, kaj se je zgodilo. Skupina z že okoli 3.200 člani dokazuje, da znamo stopiti skupaj tudi v lokalnih okoljih in podpreti tako svoje sosede kot vse druge, ki potrebujejo pomoč.

Foto: Klepet Grosuplje Po akcijah, ki so jih v omenjeni skupini na Facebooku že izvedli, je z ustanoviteljem skupine in pobudnikom akcij Miho Leginom pred dobrim tednom stopila v stik članica skupine, ki je povedala, da želi podariti avtomobil, ki ga ne uporablja več.

"Klicala me je, da bi rada ta avto podarila, in me prosila, naj ji pri tem lahko pomagam. Kot je dejala, bi namesto tega, da zanj dobi nekaj sto evrov, s katerimi si ne bi prav veliko pomagala, raje videla, da se ji ne bi bilo treba ukvarjati s prodajo, in bi ga podarila nekomu, ki ga zares potrebuje," je dejal Legin.

Na pomoč so priskočili še številni drugi in za avto uredili ves paket

Izmenjala sta si telefonski številki in naslednji dan se je oglasil pri njej, da je avto videl. Stopil je v stik s prijateljem, ki dela na eni od radijskih postaj, da so vest o tem še bolj razširili, da bi lahko dosegli več ljudi in bi se jih lahko več tudi prijavilo. Dogovoril se je z različnimi podjetji, ki so avto sponzorsko mehanično pregledala, ga očistila, mu uredila tudi zavarovanje za vse leto in tako avto pripravila na predajo novemu lastniku.

"Izbira, kdo bo dobil avto, je bila najbolj nehvaležna naloga"

"Odprl sem e-naslov, na katerega so se ljudje javljali s svojimi zgodbami, da bi izbrali novega lastnika avtomobila. Namen je bil, da bi avto dali nekomu, ki si ga ne more privoščiti in bi mu olajšal življenje. Nismo želeli, da bi ga dali nekomu, ki ga bo prodal naprej. Prejeli smo 51 zgodb, med njimi so bili tudi takšni, ki so zgolj zapisali, da bi radi imeli ta avto, ali so celo mislili, da gre za nagradno igro. V resnici je pa bil to najtežji in najbolj nehvaležen del te akcije, ker je težko izbrati. Vseeno smo se na koncu odločali med šestimi zgodbami ter skupaj z nekdanjo lastnico in radijsko ekipo soglasno izbrali prejemnico," je zgodbo o tem, kako je avto našel pot v prave roke, povedal Legin.

Prvič so si premislili, ker osebi avto ni bil všeč zaradi barve

"Ni pa bila ta oseba prva, ki smo jo izbrali. Pred njo je bila naša izbira druga gospa, ki jo je prijavila njena prijateljica. A smo si premislili, saj ji ni ustrezala barva avtomobila. Dokončno nas je prepričala, da ni prava izbira, ko je potarnala, da je avto le dve leti mlajši od njenega, pa čeprav je bil njen že povsem rjast. Ko sem jo poslušal, sploh nisem mogel verjeti, da je to mogoče," je povedal Legin. Ker je menil, da bi moral biti novi lastnik vsaj malo hvaležen za podarjeno, so se odločili za drugo osebo, in prepričan je, da je bila to njihova najboljša odločitev.

Foto: Klepet Grosuplje

"Prepričani smo, da je šel zdaj v prave roke"

Nove lastnice avtomobila namreč niso niti malo zanimale vizualne lastnosti ali karkoli podobnega. "Izbrali smo mlado mamo samohranilko s tremi najstniškimi otroki, ki nima avta, prav tako pa tudi nima službe, saj jo je izgubila zaradi zdravstvenih težav. Mislim, da smo izbrali dobro. Že ko sem jo klical in ji to povedal, je najprej deset minut od sreče jokala v telefon. Takoj zjutraj mi je napisala e-pošto v zahvalo in tudi včeraj ob predaji je bila ves čas močno ganjena in v solzah," je povedal Legin.

Tridesetletna nova lastnica je svoj novi rdeči avto prevzela v ponedeljek, po vseh opravilih, ki jih je moralo vozilo še opraviti. Z akcijo jim je uspelo, da so ji podarili tudi celoletno zavarovanje in vse, kar spada zraven. S prejšnjo lastnico sta se odpeljali tudi do njenega doma po komplet zimskih gum, da bo pripravljena tudi na obdobje, ki prihaja, in z vsem tem so ji za vsaj nekaj časa prihranili skrbi, povezane z vzdrževanjem.

"Po predaji mi je pisala tudi prejšnja lastnica in mi povedala, da sta se v pol ure, ko sta bili po prevzemu sami skupaj, obe močno zjokali. Zahvalila se je, ker je tudi ona prepričana, da je šel avto zares v prave roke, in povedala, da so se ji tudi otroci nove lastnice želeli zahvaliti, ker se bodo lahko s svojo mamo končno odpeljali skupaj na izlet," je dejal Legin, ki se je s pripravo avta in vso logistiko ukvarjal ves teden, na koncu pa je bil ob neizmerni sreči nove prejemnice tudi sam ganjen in vesel, da so akcijo uspešno izpeljali.

Nova lastnica: "Otroci so se danes v šolo prvič odpeljali v avtu"

"Ko sem se včeraj pripeljala, so me že čakali otroci in smo se takoj malo zapeljali okrog. Veliko veselja je bilo. Tudi danes sem jih zapeljala v šolo, da niso šli na avtobus," nam je povedala nasmejana mamica treh najstnikov, ki ne želi biti imenovana.

Kot pravi, je bilo to zanjo zelo prijetno presenečenje, hkrati pa velik šok, ki ga v resnici še zdaj ni čisto dojela. Sicer se nikoli ne želi izpostavljati, a vedela je, da bi ji avto zelo prav prišel, zato se je prijavila na poziv. Nanj je že pozabila in temu ni namenjala nobene pozornosti, zato je bila še toliko bolj presenečena, ko je prejela klic Mihe Legina.

"Nisem pričakovala, da bom sploh prišla zraven. Sin mi je nato povedal, da me kliče neznana številka, in ko sem se javila, sem bila pozitivno presenečena, zares v šoku. Res gre za veliko veselje, še danes mi gre kar na jok," je s tresočim glasom dejala še vedno ganjena nova lastnica, ki se zahvaljuje čisto vsem, ki so ji to veselje omogočili.

Foto: Klepet Grosuplje

"To spremeni čisto vse"

Zanjo to pomeni veliko razliko. "Verjetno je to težko verjeti, a se ti z nečim takim lahko popolnoma vse obrne. Če imaš avto, si mobilen, tudi otroci so ga veseli, saj bomo lahko kam šli. Tudi meni bo lažje najti službo, saj že skoraj vsakdo danes zahteva lastni prevoz. To je veliko lažje, kot če si vezan na avtobus ali vlak," pojasnjuje 30-letnica, ki je sama s tremi otroki že več kot šest let, službo pa je izgubila letos, ko so ji v bolnišnici po zdravljenju povedali, da ne bo več smela dvigovati težkih bremen, zato jo je bila prisiljena pustiti.

"Avto mi veliko pomeni, prinesel je zelo velik preobrat. Tudi to, da so mi uredili zavarovanje, je bil velik šok, zares so se vsi potrudili. Hvaležna sem za prav vsako stvar, kaj šele za nekaj takšnega," je dejala mlada mamica.

Zdaj ji manjka le še služba

Zdaj ji v življenju manjka le še služba, to bo, zdaj mobilna, iskala na celjskem območju. "Preprosto pride dan, ko ležiš v bolnišnici in ti rečejo, da nekaterih stvari ne boš več smel opravljati. Imela sem službo, a sem jo bila zaradi tega primorana zapustiti. Vem, da delo je, in pripravljena sem delati čisto vse, kjer bodo lahko upoštevane moje omejitve, ker sem premlada, da bi moje težave rešili operativno. Z avtomobilom imam torej rešeno eno težavo, zdaj si želim le, da si bom lahko sama zaslužila denar. Sem sicer trgovka, a sem pripravljena delati čisto vse, kjer moje omejitve niso težava. Trenutno je borba ves čas, a vem, da bo bolje in da se bo nekaj že našlo," pravi 30-letnica.

Kljub slabim življenjskim izkušnjam so ji pozitivna dejanja ljudi, ki so ji tokrat priskočili na pomoč, spet povrnila zaupanje v dobro in ji vlila novo energijo in pogum za prihodnje cilje. "Res so še dobri ljudje in pravi angeli na tem svetu," pravi 30-letnica, ki ji sicer največ veselja v življenju prinašajo njeni trije otroci.

Takoj priskočili na pomoč Domžalam

V skupini Klepet Grosuplje pa to ni prva uspešna dobrodelna akcija. Začelo se je s preskrbo in distribucijo lokalnih pridelovalcev in podjetij v obdobju karantene. Namenjena je izmenjavi informacij o obrtnikih in o vsem, kar ljudje potrebujejo.

Prva bolj obsežna dobrodelna akcija pa je bila zagotovo akcija s strešniki. Ko je poleti po hudi nevihti videl objavo občinske svetnice Domžal o tem, kako je pri njih toča razbila številne strehe, se je odločil, da bo poskusil pomagati.

Zbrali so 12 palet strešnikov za domžalsko občino. Foto: Klepet Grosuplje

"Ko se vozim po naši vasi, pogosto videvam strešnike, zložene pod kozolci, pod nadstreški. Pomislil sem, da bi lahko naredili akcijo zbiranja strešnikov, ki jih ljudje ne potrebujejo več. V skupini sem objavil to idejo, odziv pa je bil tako velik, da smo dva dneva zgolj nalagali strešnike. Uspelo se nam je dogovoriti za transport, domžalska civilna zaščita je ponudila prostor na svojem parkirišču in tja smo v 48 urah od prve objave odpeljali 12 palet strešnikov, s katerimi so pokrpali kar nekaj hiš," je pojasnil Legin.

Foto: Klepet Grosuplje

Po strešnikih kmalu še šolske potrebščine

Naslednja akcija je nastala pred začetkom šole. Legin je v skupini objavil, da bo priskrbel komplet šolskih potrebščin za enega učenca, in pozval še druge, ali bi se mu želeli pridružiti. "Odziv je bil tak, da sem se povezal z Osnovno šolo Brinje Grosuplje, ker sicer ne bi imeli kam dati potrebščin. Za 35 otrok smo zbrali komplet vseh potrebščin, od radirke do zvezkov, šoli pa je ostalo še 150 zvezkov, teh je bilo sicer več kot 500, da so jih dali še Osnovni šoli Louisa Adamiča, nekaj pa so jih obdržali in dali socialni delavki za otroke, ki jim jih bo med letom zmanjkalo," pove Legin, ki doda, da je bila nad akcijo navdušena tudi ravnateljica.

Foto: Klepet Grosuplje

Ker mu vse te aktivnosti vzamejo veliko časa, je napovedal daljši odmor. "Takšne stvari so v res veliko veselje, a vzamejo tudi veliko časa. Napovedal sem, da bo zdaj nekaj premora, decembra pa bomo novo dobrodelno akcijo pripravili pred prazniki," je že zdaj napovedal nasmejani Miha Legin, mladi podjetnik z Grosupljega.

Foto: Klepet Grosuplje