Najbogatejši Slovenec na račun države z novimi milijoni v žepu

Najpremožnejši Slovenec Igor Lah, čigar premoženje družine ocenjujejo na 385 milijonov evrov, je podjetju v lasti državne Zavarovalnice Triglav in Save Re prodal zgradbo največje zasebne bolnišnice v Sloveniji, danes poroča portal Necenzurirano. Ena od družb, ki je v lasti Triglava in Save Re je Lahu za nepremičnino v Rožni dolini plačala kar 7,5 milijona evrov.

Lahu, ki je prejšnji mesec prodal zgradbo v ljubljanski soseski Rožna dolina, v kateri ima prostore Kirurški sanatorij, največja zasebna bolnišnica v državi, "je uspel nov dober posel na račun države", piše Necenzurirano, posel pa bi po njihovem moral državo precej skrbeti.

Kupec je ena od družb Diagnostičnega centra Bled, ki je v lasti državne Zavarovalnice Triglav in Save Re. Ta je leta 2021 od Laha za sedem milijonov evrov že odkupil Kirurški sanatorij, torej zdravstveno dejavnost na tej lokaciji. Zdaj pa mu je za nepremičnino plačal še 7,5 milijona evrov, navajajo.

Leto dni pogovorov

V ozadju posla, s katerim je Lah bogatejši za skoraj 15 milijonov evrov, naj bi bili več kot leto dni trajajoči pogovori, "med katerimi je Lah lastnike Kirurškega sanatorija uspešno stisnil v kot", še pišejo. Že pred letom dni jih je, kot navaja portal, obvestil, da jim ne namerava podaljšati najemne pogodbe za zgradbo v Rožni dolini, ki se izteče februarja 2024, kar bi pomenilo, da bi Kirurški sanatorij ostal brez prostorov. Vmes pa se je ustavil tudi projekt nove zasebne bolnišnice za Bežigradom v Ljubljani, kamor bi se po načrtih moral preseliti kirurški sanatorij, še piše Necenzurirano.

Lah je bil več let lastnik Kirurškega sanatorija, ki ga je leta 2021 prodal Diagnostičnemu centru Bled, a v svojih rokah obdržal zgradbo v Rožni dolini. To je sicer želel prodati, a je bila za novega lastnika sanatorija cena po cenitvi, ki so jo naročili v Zavarovalnici Triglav in Savi Re, 3,5 milijona evrov previsoka, še med drugim piše portal.

Tudi iz vladnih vrst nasprotovanje novemu projektu

Po neuradnih informacijah je Lah takrat za nepremičnino dejansko želel znesek, ki je bil nižji od sedanje kupnine, v Diagnostičnem centru Bled pa so imeli drugačne načrte. Z Lahom so se dogovorili za dolgoročni najem, medtem ko so sami poiskali nove prostore.

"Kupili so zemljišče ob Univerzitetnem rehabilitacijskem centru (URI) Soča za Bežigradom v Ljubljani. Tam bi morala po načrtih zrasti nova največja zasebna bolnišnica v Sloveniji, ki bi združevala več drugih ljubljanskih klinik. A nato se je zalomilo. Novica, da bosta zavarovalnici, ki imata za največjega lastnika državo, gradili zasebno bolnišnico, in to na zemljišču, na katerem bi se lahko širil URI Soča, je močno odmevala v javnosti. Zaradi nenadzorovanega prelivanja denarja iz javnega zdravstva k zasebnikom so mu začeli nasprotovati tudi v vladnih vrstah," poroča portal Necenzurirano, ki navaja še, da se je med čakanjem na gradbeno dovoljenje, za katerega so zaprosili pred letom dni, projekt bolj ali manj ustavil.