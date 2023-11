Igor Lah s premoženjem v Švico, država bi ga rada ustavila

Na necenzurirano.si so razkrili, da je Lah na švicarsko podjetje v zadnjem letu dni prenesel tudi približno 22 odstotkov delnic nepremičninskega sklada Ceeref, ki je v Sloveniji in na Hrvaškem vodilo številne nepremičninske projekte. Te delnice je Lahovo švicarsko podjetje Gabbiano Asset Management kupilo od podjetja, registriranega na Cipru, ki je v lasti KS Naložb in so ga te kmalu zatem poslale v likvidacijo.

Kad želi revizijo

Na decembrski skupščini družbe KS Naložbe, v kateri ima država prek Kapitalske družbe (Kad) osem odstotkov, želi razširiti dnevni red skupščine z zahtevo za imenovanje posebnega revizorja, ki bi preveril vodenje posameznih poslov.

Lahu država očita nepošteno poslovanje med osebami, ki so povezane z večinskim delničarjem družbe KS Naložbe. Državo namreč skrbi, da bi zaradi tega kot delničarka bila oškodovana tudi sama. Ker Lah nasprotuje reviziji, bi to lahko pomenilo, da bo država svoje skušala doseči prek sodišča.

Lah državi skriva podatke o poslih

Prav tako bi Kad zaradi lastniškega deleža v KS Naložbe moral dobiti vpogled v podatke o poslih s premoženjem podjetja, a jim to družba, ki jo v celoti obvladujejo Lahovi ljudje, odreka. Kad izpolnjuje pogoje za posebno revizijo, s katero bi pridobil podatke, saj za to izpolnjuje enega od pogojev, a lahko se zgodi, da se bo to po skupščini spremenilo.

Posebno revizijo namreč lahko zahtevajo delničarji, ki imajo vsaj desetodstotni delež družbe ali pa vsaj 400 tisoč evrov osnovnega kapitala. V Kadu trenutno izpolnjujejo drugi pogoj, a je Lah podal predlog za zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic KS Naložb. Na ta način bi iz 30 delnic nastala ena, družba pa bi imela po novem le še slabih 330 tisoč evrov osnovnega kapitala, namesto trenutnih 9,8 milijona evrov.

Delničarji bi si na ta način razdelili okoli 9,5 milijona evrov – večino denarja bi dobil Lah –, a še pomembneje je, da bi Kad izgubil možnost vlaganja zahteve za revizijo, saj ne bi več imel deleža osnovnega kapitala, ki ga zakon zahteva.

Lah odločno zanika kakršnekoli nepoštenosti ali kršitve zakona ali statuta, saj da se osnovni kapital KS Naložbe zmanjšuje, ker je prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja, in glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena, so zapisali na necenzurirano.si.

Sklepi mimo države

Pri tem ni nepomembno, da je največja uradna lastnica KS Naložb Lahova ciprska družba Kalantia Limited, ki je v zadnjih šestih letih postopoma povečala svoj lastniški delež z manj kot 50 odstotkov na okoli 90 odstotkov vseh delnic. To pa pomeni, da lahko mimo države sprejme praktično vse sklepe.

Pri tem gre za že od 90. let prejšnjega stoletja znane prakse, saj je iz podjetij, ki jih je obvladoval, Lah večkrat izrinil male delničarje, jih pripajal drugim družbam, zmanjševal njihov kapital ali prenašal njihovo premoženje na družbe s sedežem v tujini, našteva necenzurirano.si.

Vrednost državnega deleža v KS Naložbah sicer ni povsem jasna. Na papirju ima za okoli 20 milijonov evrov kapitala, torej državni delež družbe znaša približno 1,5 milijona evrov. Večino njenega premoženja predstavljajo likvidirano podjetje s Cipra in posojila drugim Lahovim družbam.