Na včerajšnji praznični dan potrdili toliko okužb

Včeraj so potrdili 575 okužb s koronavirusom. Foto: Reuters

Ob opravljenih 2.545 hitrih testih in 531 PCR-testih so v nedeljo potrdili 575 okužb s koronavirusom, kažejo zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 2.118 okužb manj kot prejšnji ponedeljek, a treba je upoštevati, da je bil včeraj praznik, zato je bilo manjše tudi število testiranj.