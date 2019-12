Na štefanovo po cesti zakorakalo več kot 160 konjev #video

Na današnji dan praznujemo tudi god svetega Štefana, ki je zavetnik konj, konjarjev in kočijažev. Ker je izvorno nemška tradicija pri nas še kako živa, so danes po vsej Sloveniji že tradicionalno blagoslavljali te plemenite živali.

Najmnožičnejši zbor na Štefanovo so tudi letos priredili v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju. Šentjernejčani so nanj še posebej ponosni, ker gre za blagoslov z najstarejšo tradicijo v Sloveniji.

Letos so se konjem za trud v preteklem letu zahvalili že 161. leto zapored. Množico obiskovalcev, ki so spremljali veličastno povorko v kateri je bilo več kot 160 konjev, je obiskala tudi ekipa oddaje Planet 18.

Praznik za zdrave živali

Hipodrom v Šentjerneju se je na sončno dopoldne hitro napolnil s konjeniki, ki so tako kot nekoč zavzeli cesto, kjer jih danes nadomeščajo jekleni konjički. Z lipicancem na čelu in orkestrsko spremljavo so zakorakali proti cerkvi svetega Frančiška Ksaverja.

Hipodrom v Šentjerneju se je na sončno dopoldne hitro napolnil s konjeniki, ki so tako kot nekoč zavzeli cesto, kjer jih danes nadomeščajo jekleni konjički. Foto: Siol.net

Konje je blagoslovil tudi duhovnik: "Varuj te konje pred boleznimi in nezgodami, nam pa pomagaj, da bomo z živino lepo ravnali in skrbeli." Krščanska legenda o svetem Štefanu pravi, da je z znamenjem križa ukrotil divjega konja, ki je pred njim pokleknil. Omenjenega svetnika zato danes častimo kot zavetnika konj.

Po blagoslovu je sledilo praznovanje

Zanimanja za ogled tega veličastnega konjskega pohoda je iz leta v leto več. Letos je po šentjernejski cesti zakorakalo več kot 160 konjskih glav. "Držimo se kar standardne številke, tam od 150 do 185 konj," je pojasnil Marko Sušnik iz Gasilskega društva Dolenja stara vas.

Te plemenite živali so človeku čez zgodovino služile za različne namene. Pomagali so nam pri kmečkih opravilih, delu na polju, pri transportu in celo v vojnah. Vloga konj pa se je z leti spremenila. Človeku danes večinoma služijo v ljubiteljske namene, za jezdenje in družbo. Tradicija blagoslova pa se le ohranja in prenaša iz roda v rod, so še poročali na Planetu.