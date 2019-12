Ganljivo božično presenečenje za devetletnika z avtizmom #video

Devetletnika iz ameriškega mesta Indiana so na vratih nakupovalnega središča zavrnili, ko je prišel na obisk k Božičku, saj je imel ob sebi psa. Razočaranega fantka so nato presenetili lokalni gasilci.

Tyler se je odpravil do nakupovalnega središča, v katerem je bil Božiček, vendar mu do njega ni uspelo priti. Ker je imel ob sebi psa vodnika, ki fantku z avtizmom pomaga pri nadzorovanju njegovih emocij, ga niso spustili v nakupovalni center. To je devetletnika zelo potrlo, na pomoč pa so priskočili lokalni gasilci.

Z gasilskega avta skočil Božiček

Gasilci iz postaje Brownsburg Fire Territory imajo vsakoletni običaj, ko se vozijo po soseskah mesta. Na pot k Tylerju so s seboj vzeli še Božička, ki je tako presenetil devetletnika in njegovega zlatega prinašalca.

"Vseh težav na svetu ne moremo rešiti, vendar ko lahko kaj spremenimo, to naredimo," so zapisali gasilci na družbenem omrežju Facebook.

"V čast mi je bilo, da sem lahko pomagal prinesti malo božičnega veselja našemu prijatelju Tylerju," je po poročanju ameriškega medija ABC dejal eden od gasilcev.