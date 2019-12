Ganljivo srečanje: za božič je obiskal svojo bolno mamo #video

Debora Hendry je zbolela za težko boleznijo, pljučnim rakom. Mati šestih otrok se je bala, da bo to njen zadnji božič, a je bolezen premagala. Lanski božični večer ji je polepšal tudi sin, ki se je za praznike vrnil domov. Ganljivo srečanje mame in sina so leto dni pozneje delili z javnostjo.

Šestdesetletna Debora Hendry iz ameriške zvezne države Nebraska je leta 2018 zbolela za pljučnim rakom. Bala se je, da bo lanski božič zaradi tumorja, ki so ga pri njej odkrili zdravniki, zadnji, ki ga bo preživela z družino. Na božični večer so bili doma vsi njeni otroci, manjkal je le 32-letni Jacob, ki je v Kaliforniji študiral strojništvo.

Prepotoval 2.400 kilometrov, da je videl mamo

A na lanski božični večer je Debora dobila najlepše darilo, ko je sin Jacob prepotoval 2.400 kilometrov, da je videl svojo mamo. Jacob je bil edini od njenih otrok, ki je odšel daleč od doma. Svoje mame ni videl že več kot leto dni, odkar so ji postavili diagnozo. A potovanje domov zanj ni bilo preprosto, saj ni imel denarja in si ga je moral izposoditi tudi pri prijateljih.

"Najboljši božič"

Ganljivo snidenje mame in sina je družina ujela na posnetek, leto dni pozneje pa so video delili z javnostjo. Kot je videti na videoposnetku, je bila Debora ob obisku svojega sina vidno ganjena in dejala, da je bil to njen "najboljši božič".

Raka je premagala

Čeprav se je mama šestih otrok bala, da utegne biti to njej zadnji božič z družino, pa je raka z agresivnimi kemoterapijami premagala in tudi letošnji božič preživela s svojimi najdražjimi, tudi z Jacobom. Zdravljenje je bilo sicer naporno, saj družina denarja ni imela, Debora pa prav tako ni bila zdravstveno zavarovana. A k sreči so jo vključili v program tamkajšnje univerze in je zdravljenje prejela brezplačno.