Na Štajerskem iz tovornjaka ukradli kar 270 televizorjev

Neznani storilci so v noči na sredo na parkirnem prostoru v Framu blizu Maribora vlomili v pet parkiranih priklopnih tovornih vozil. Pri tem so naleteli na bogat tovor, saj so po poročanju Policijske uprave Maribor iz enega od tovornjakov ukradli kar 270 televizorjev različnih velikosti znamke Samsung. Kot so še sporočili s policije, materialna škoda znaša okoli 80 tisoč evrov.