Na pogajanjih za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih brez dogovora

Vladna pogajalska skupina na današnje nadaljevanje pogajanj za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih ni pripravila protipredloga, zato so se razšli brez dogovora, so povedali na sindikalni strani. Svet Policijskega sindikata Slovenije pa bo v torek obravnaval predlog za preoblikovanje v stavkovni odbor.

"Vladna pogajalska skupina je na današnje nadaljevanje pogajanj prišla brez odgovorov na zastavljena vprašanja," je dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko, ki s predsednikom Sindikata državnih organov Slovenije Frančiškom Verkom na sindikalni strani usklajuje in vodi ta stebrna pogajanja. "Vse to kaže, da si vlada želi neposrednega konflikta z nami," je opazil.

Kot je dodal, so na današnjem srečanju ugotovili, da nima smisla nadaljevati na tak način. Sindikati so namreč svoj protipredlog podali že pred približno dvema mesecema, a se vladna pogajalska skupina nanj sploh še ni odzvala.

Cvetko: Če se vlada igra plačno tržnico, bo tržnico dobila tudi z naše strani

V drugih dejavnostih, kjer so po presečnem datumu 3. decembra 2018 sklepali ločene sporazume in tako zviševali vrednosti osnovnih plačnih razredov v teh dejavnostih, niso bila upoštevana nobena merila in kriteriji ter nikakršna metodologija za to zvišanje, so sindikati danes povedali vladni pogajalski skupini. To je po Cvetkovih besedah zelo pomembno glede na to, da vladna stran zdaj od sindikatov državne uprave pričakuje, da svoj predlog utemeljijo na podlagi meril in kriterijev.

"Če se vlada na eni strani igra plačno tržnico, bo tržnico dobila tudi z naše strani," je napovedal. "Ta igra je izključno interesna, in dokler bo tako, se stanje ne bo spremenilo," je prepričan. "Ko pa se bomo začeli pogovarjati na resnih strokovnih podlagah, ki bodo enake za vse, bo zgodba verjetno drugačna," je dodal.

Po njegovih besedah bo svet Policijskega sindikata Slovenije v torek obravnaval predlog za preoblikovanje v stavkovni odbor.

Ena od možnosti stopnjevanje sindikalnih aktivnosti

Če vlada ne bo pripravila resnega predloga odprave plačnih nesorazmerij in ob tem opustila drugih predlogov za poseg v prejemke javnih uslužbencev, tudi v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije vidijo možen odziv le v smeri stopnjevanja sindikalnih aktivnosti, so v tem sindikatu povedali v sredo.

Trije sindikati so že v stavkovnih aktivnostih, so medtem v sredo opomnili v Sindikatu carinikov Slovenije. Sami so stavko napovedali že pred dobrim letom, a se v tem času ni zgodilo nič. Če se zadeve ne bodo premaknile, bodo začeli aktivnosti zaostrovati, okvirni datum so že določili, so zagotovili.

Poteka tudi stavka operaterjev številke 112, ki po besedah predsednika Sindikata ministrstva za obrambo Marjana Laha pričakuje odgovor vladne pogajalske skupine, ki je šla po razširjen mandat. Nenazadnje je bila sreda, 3. aprila, že četrta sreda zapored, ko so stavkali na upravnih enotah.

Sindikati državne uprave so na novinarski konferenci v sredo opozorili, da so zaposleni v državni upravi v pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij in plačni reformi neupravičeno zapostavljeni. Če vlada ne bo drugače pristopila k pogajanjem, je konflikt neizogiben, so izpostavili.

Vlada državno upravo že leto dni zapostavlja

"Medtem ko pogajanja v okviru drugih plačnih stebrov intenzivno potekajo že več kot leto dni in zato ne čudi, da so rezultat teh pogajanj na nek način že doseženi dogovori v vsaj ključnih vsebinskih točkah, je vlada v tem času državno upravo po našem mnenju neutemeljeno in nerazumno povsem zapostavljala," je v sredo dejal Cvetko.

Pojasnil je, da na zadnjih stebrnih pogajanjih prejšnji teden vladna stran ni podala protipredloga za odpravo plačnih nesorazmerij, čeprav je bilo na predhodnem srečanju tako zagotovljeno. Vodja vladne pogajalske skupine pa jih je seznanil, da za to nimajo mandata.

Sindikati so zato sprejeli enotno odločitev, da nadaljevanje pogovorov ni smiselno, dokler vlada svoji pogajalski skupini ne podeli novega mandata za nadaljevanje pogajalskega procesa. Ob tem od vlade med drugim pričakujejo odgovore, kaj sploh razume kot nesorazmerja v osnovnih plačah in kakšna je ocena finančnih posledic vseh sklenjenih dogovorov, ki vsebujejo dvige osnovnih plač po 3. decembru 2018.