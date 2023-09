Na območju Bovškega Gamsovca umrla planinka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj čez 9. uro se je na območju Bovškega Gamsovca smrtno ponesrečila planinka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Planinka je padla in umrla na kraju nesreče. Posredovali so člani GRS Bovec in dežurna posadka GRS s helikopterjem Slovenske vojske.