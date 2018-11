Na ljubljanski upravni enoti nova pogajanja o delovnih pogojih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stavka zaposlenih na ljubljanski upravni enoti je zamrznjena do srede, ko so napovedana nova pogajanja med sindikatom delavcev na upravni enoti, vodstvom upravne enote in ministrstvom za javno upravo, je povedal predsednik sindikata Dragan Stanković. Če po sestanku ne bo konkretnejših predlogov, bodo stavko na upravni enoti nadaljevali, je napovedal.

Predstavniki vodstva upravne enote, ministrstva za javno upravo in sindikata delavcev na upravni enoti so se minuli teden po navedbah Dragana Stankovića srečali dvakrat. "Minuli teden smo od ministra dobili predloge, ki so bili zadostna podlaga, da smo stavko začasno zamrznili. Zdaj pa želimo konkretnejše predloge. Če ne bodo sprejemljivi, bomo nadaljevali stavko," je pojasnil.

Zaposleni opozarjajo, da morajo delati tudi po koncu delovnika

Stavka zaposlenih na okencih ljubljanske upravne enote se je začela minuli ponedeljek. Delo so končali ob koncu uradnih ur, ob 18. uri, ne glede na število čakajočih. Po preteku uradnih ur so stavkali tudi v torek in sredo, v četrtek je sledila zamrznitev stavke, ta dan je odstopil tudi načelnik upravne enote Lovro Lončar.

A kot je pojasnil, odstop ne pomeni odgovornosti za nastali položaj, ampak možnost, da se zadeve čim prej razrešijo in se zagotovi nemoteno vodenje upravne enote.

Zaposleni na upravni enoti Tobačna že dlje časa opozarjajo, da morajo zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostati tudi več ur po koncu delovnika. "Naša zahteva je samo ena, in sicer zagotovitev takšnih pogojev, da bomo zaposleni na upravni enoti Ljubljana normalno odhajali domov," je minuli teden poudaril Stanković.