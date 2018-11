Kaj za stranke pomeni stavka na upravni enoti Ljubljana

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti namreč opozarjajo, da morajo zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostajati tudi več ur po koncu delovnega časa, saj morajo obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur.

Na nevzdržne razmere v sindikatu opozarjajo že več let, ker pa vodstvo ni zagotovilo ustreznih ukrepov, bodo danes zaposleni na okencih delali samo do konca uradnih ur. Med uradnimi urami bo delo sicer potekalo nemoteno.

Uradne ure so na vseh izpostavah danes od 8. do 15. ure, prav tako v torek in četrtek, v sredo so od 8. do 18. ure in v petek od 8. do 13. ure. Izjema je le sektor za upravne notranje zadeve na Tobačni ulici, kjer v ponedeljek, torek in četrtek delajo od 8. do 18. ure, v sredo do 19. ure in v petek do 14. ure.

Pred začetkom stavke sestanek z ministrstvom

Stavkali bodo do preklica, so napovedali v sindikatu. Pred začetkom stavke je napovedan sestanek vodstva upravne enote na Tobačni s predstavniki ministrstva za javno upravo in sindikata delavcev upravne enote.

Vodstvo upravne enote Ljubljana poudarja, da razumejo zaposlene, ob tem pa opozarja, da so glede dodatnih zaposlitev vezani na odobren kadrovski načrt in soglasje vlade k zaposlitvam.

Na ministrstvu za javno upravo so z razmerami na Tobačni seznanjeni, so pa pojasnili, da nastali položaj v pristojnosti načelnika upravne enote in se primarno rešuje z dogovori s predstavniki sindikata, sicer pa, da intenzivno sodelujejo pri zagotovitvi pogojev za normalizacijo poslovanja.