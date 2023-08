Na ljubljanskem letališču 35-odstotna rast števila potnikov

Nekatere redne povezave so že okrevale na ravni, ki so jih dosegale pred pandemijo, na primer Istanbul, Pariz, Varšava in Zürich. Pričakujejo, da bosta v tem smislu kmalu sledili tudi povezavi s Frankfurtom in Beogradom.

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta oskrbeli več kot 689 tisoč potnikov, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 35 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2019. V Fraportu Slovenija pričakujejo, da bodo konec leta rahlo presegli načrtovano število 1,2 milijona potnikov.

Kot so za STA povedali v Fraportu Slovenija, je rast števila potnikov v letošnjem letu spodbudna. Ob pričakovanem nadaljevanju močnega povpraševanja v poletnih mesecih na rednih povezavah še naprej računajo na občutno rast števila potnikov. Julija je prek ljubljanskega letališča v javnem prometu potovalo skoraj 150 tisoč potnikov, kar je 9,5 odstotka več kot v lanskem juliju in 27 odstotkov manj kot v juliju 2019, pred propadom Adrie Airways in pred pandemijo covid-19.

Nekatere povezave okrevale že lani

Na vrhuncu poletne sezone je letos na rednih poletih na voljo skoraj 20 odstotkov več letalskih sedežev kot v primerljivem obdobju lani, prevozniki bodo opravili dobrih 25 odstotkov več poletov. Nekatere redne povezave so že okrevale na ravni, ki so jih dosegale pred pandemijo, na primer Istanbul, Pariz, Varšava in Zürich. Pričakujejo, da bosta v tem smislu kmalu sledili tudi povezavi s Frankfurtom in Beogradom.

Prevozniki krepijo ponudbo poletov. V poletnem voznem redu je mrežo poletov dopolnilo osem rednih destinacij, in sicer Aegean Airlines v Atene, British Airways v London, Transavia v Amsterdam, Transavia France v Pariz, Finnair v Helsinke, GP Airlines v Prištino, Israir Airlines v Tel Aviv in Air Montenegro v Tivat.

"S pogostejšimi poleti na pomembna vozlišča so izboljšane možnosti letenja na vse konce sveta," so poudarili na letališču. Dodali so, da je Lufthansa okrepila letenje v Frankfurt, kamor so poleti na voljo do trikrat na dan, tudi v zgodnjih jutranjih urah. Pogostejši poleti so v poletnem voznem redu na voljo še v Istanbul, Pariz, Varšavo in Bruselj.

V Fraportu Slovenija pričakujejo ohranitev poleti vrnjene povezave z Amsterdamom

Prihajajoči novosti še v poletnem voznem redu sta povezava prevoznika Luxair z Luksemburgom dvakrat tedensko od 14. septembra in povezava nizkostroškovnika Wizz Air s Skopjem dvakrat tedensko od 27. septembra. Omenjeni poleti bodo na voljo tudi v zimskem voznem redu, ki bo ponudil večji nabor povezav kot lani.

Da bo podaljšal letenje v zimsko sezono, je pred kratkim sporočil British Airways, ki bo povezavo z londonskim Heathrowom zagotavljal štirikrat tedensko. Po trenutnih informacijah prevoznikov pa v Fraportu Slovenija pričakujejo tudi ohranitev poleti vrnjene povezave z Amsterdamom in povezave s Prištino. Lufthansa bo po napovedih ohranila frekvence letenja iz lanske zimske sezone, torej enkrat dnevno v München, kjer pa bo ponudila za 30 odstotkov večje število sedežev, in dvakrat dnevno v Frankfurt, kamor bodo na voljo zgodnji jutranji poleti.

Še posebej pri okrevanju prometa po pandemiji prednjači čarterski segment, ki letos na ljubljanskem letališču že dosega ravni iz leta 2019. Od januarja do julija so oskrbeli 20 odstotkov več čarterskih potnikov kot v enakem obdobju lani in skoraj štiri odstotke več kot v prvih sedmih mesecih leta 2019. Računajo, da bodo konec leta presegli številko 150 tisoč čarterskih potnikov, kar je primerljivo s predkoronskim letom 2019.

Najpogostejši so čarterski poleti v Grčijo, Španijo, Egipt in Turčijo. Poleg omenjenih so oziroma bodo z ljubljanskega letališča organizirana potovanja s turističnimi agencijami še v Tunizijo, na Malto, Madeiro, Azore, Zelenortske otoke, v Porto, Palermo, Maroko, Lurd, Split, Tivat, Jordanijo, Manchester, Köln, Rotterdam, Rigo, Rovaniemi in na Islandijo.

Opazen padec na področju tovornega prometa

Medtem ko potniški letalski promet raste, pa je na področju tovornega prometa opazen padec. V prvi polovici lanskega leta so na ljubljanskem letališču zabeležili rekordno letno količino 30 tisoč ton oskrbljenega tovora. Z ohlajanjem gospodarstva se je v drugi polovici leta 2022 rast začela rahlo zniževati in ta trend se je nadaljeval tudi v letošnjem letu.

Od januarja do konca julija so na ljubljanskem letališču oskrbeli nekaj več kot 15 tisoč ton tovora, kar je 11 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani in sedem odstotkov več kot v primerljivem obdobju v letu letu 2019.

V juniju in juliju se upad v količini oskrbljenega tovora umirja in dosega ravni iz lanskega leta. Do konca leta skladno z gibanjem gospodarske rasti, ki vpliva na letalski tovorni promet, pričakujejo okoli desetodstotni letni upad glede na leto 2022, kar je podobno pričakovanjem širše v letalski tovorni industriji.

Pogoste močne nevihte, ki zaznamujejo letošnje poletje, vplivajo tudi na letalski promet. Vsaka nevihta nad območjem letališča pomeni začasno zaustavitev letalskega prometa in aktivnosti na ploščadi, da se zaposlene in potnike obvaruje pred nevarnostmi udarov strel in močnega vetra. To se največkrat odrazi v zamudah prihodov in odhodov letal, redkeje pa v prestavitvah poletov ali preusmeritvah letal na druga letališča, so še pojasnili v Fraportu Slovenija.