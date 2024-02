Na Ljubljanskem gradu stekla nujno potrebna vzdrževalna in obnovitvena dela

Med februarjem in aprilom 2024 bodo na Ljubljanskem gradu in tirni vzpenjači potekala obnovitvena in nujno potrebna dela: sanacija vstopnega mostu, vsebinska in tehnična posodobitev Virtualnega gradu, remont tirne vzpenjače in prenova Gostilne na Gradu.

Sanacija vstopnega mostu

Kot so sporočili z javnega zavoda Ljubljanski grad, bo med 12. februarjem in predvidoma koncem aprila za obiskovalce zaprt glavni dostop do Ljubljanskega gradu – vstopni most. V sklopu investicijskega projekta bodo sanirali železobetonske konstrukcije mostu, da bi mu zagotovili prvotno nosilnost, so sporočili z Ljubljanskega gradu. Nadomestna grajska vhoda na dvorišče bosta v času sanacije dva: prvi z grajskega parkirišča prek mostu nad obrambnim jarkom in skozi Peterokotni stolp, drugi pa skozi zgornjo postajo tirne vzpenjače; izhoda z dvorišča gradu sta v obratni smeri.

Vsebinsko in tehnično bodo posodobili Virtualni grad

Med 12. februarjem in predvidoma 6. marcem se bosta odvili vsebinska in tehnična posodobitev Virtualnega gradu, ki bosta po koncu del za obiskovalce pomenili boljšo uporabniško izkušnjo, saj bodo poleg zanimivega vpogleda v zgodovino Ljubljanskega gradu in Grajskega griča deležni tudi stereoskopskega načina predvajanja in dodatnih posebnih učinkov, so zapisali.

"Dosedanjo dvanajstminutno projekcijo si bo med prenovo mogoče ogledati na nadomestni lokaciji – v Zgornjem lapidariju. Projekcija bo na voljo v slovenskem jeziku z angleškimi podnapisi," so še dodali.

Remont tirne vzpenjače

Na Ljubljanskem gradu zaradi rednega posebnega pregleda, ki ga izvajajo skladno z zakonodajo, med 26. februarjem in predvidoma 17. marcem ne bo obratovala tirna vzpenjača. Kot so zapisali, redni pregled vzpenjače vključuje: revizijska dela na kabini in podvozju ter posodobitev krmiljenja naprave in komunikacijskih omar. V času remonta bo na relaciji Krekov trg–Ljubljanski grad–Krekov trg med 9. in 19. uro vozil avtobus. Dodali so, da bo interval voženj na vsake pol ure, ob koncih tedna pa na 15 minut. "Nakup enosmerne vozovnice za nadomestni avtobusni prevoz po enotni ceni 2,3 evra bo pri blagajni spodnje postaje vzpenjače in v vstopnem paviljonu na Ljubljanskem gradu. Obiskovalci pa lahko do Ljubljanskega gradu, tako kot vse dni v letu, dostopajo po kateri izmed pešpoti iz mesta," so še dodali z Ljubljanskega gradu.

Obeta se obnova Gostilne na Gradu

Prav tako bo od 26. februarja do predvidoma začetka aprila zaradi obnovitvenih del za obiskovalce zaprta Gostilna na Gradu, katere najemnik je podjetje Jezeršek gostinstvo. Po prenovi bodo gostom za grajskimi zidovi ponudili še pestrejši nabor okusov in prijetnejša kulinarična doživetja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Obiskovalce v času vzdrževalnih in obnovitvenih del prosijo za razumevanje, upoštevanje varnostnih navodil v bližini gradbišč in potrpežljivost, saj bodo lahko le na ta način ponudili nove vsebine in programe ter zagotavljali varen obisk osrednje turistične točke, so še dodali.