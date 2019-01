Na filozofski fakulteti v Ljubljani predkazenski postopek zaradi domnevno nezakonitih izplačil

Revizija ljubljanske univerze na filozofski fakulteti je namreč razkrila, da je fakulteta v minulem desetletju nekaterim zaposlenim preko podjemnih pogodb neupravičeno izplačevala dodatke. Šlo je skupaj za približno milijon evrov, pri čemer naj bi bila sporna predvsem nakazila dekanom in prodekanom. Ti naj bi si denar (do 1000 evrov bruto mesečno za dekane in 500 evrov bruto za prodekane) izplačevali kot dodatek za funkcijo, čeprav naj bi to plačilo vključevala že njihova plača.

25 dekanov preostalih članic univerz spornih praks ni zaznalo

Rektor ljubljanske univerze Igor Papič je proti koncu septembra napovedal več ukrepov, s katerimi bi preprečili nepravilnosti v prihodnje. Odgovornost za sporna izplačila pa bodo iskali po tem, ko svoje delo opravijo organi pregona, je dejal.

Med prvimi ukrepi, ki jih je sprejel po razkritju izplačil, je bil poziv dekanom preostalih 25 članic univerze, naj opravijo hiter pregled poslovanja in sporočijo, ali so se sporna izplačila dogajala tudi na njihovih fakultetah. Vseh 25 dekanov je zapisalo, da tovrstnih praks niso zaznali.

Dekan filozofske fakultete Roman Kuhar preiskavo sprožil po prevzemu poslov konec leta 2017

Dekan filozofske fakultete Roman Kuhar je preiskavo izplačil sprožil po tistem, ko je konec leta 2017 prevzel posle od Branke Kalenić Ramšak. Napovedal je nadaljnje ukrepe na fakulteti, a šele po tem, ko bodo svoje delo opravili organi pregona. Ukrepali bodo v skladu z njihovimi zaključki, je dejal proti koncu septembra.

Kalenić Ramšakova, ki je po odhodu s fakultete postala prorektorica Univerze v Ljubljani, je 21. septembra rektorju Papiču ponudila odstop s tega mesta, ki ga je Papić sprejel. Kot je pojasnil, je tako želel razbremeniti univerzo in zagotoviti normalne pogoje za delo.