Na deponiji odpadkov za več sto tisoč evrov škode #foto #video

Ker se preiskava dogodka še nadaljuje, policija za zdaj ne more potrditi, ali bi bil požar lahko posledica kaznivega dejanja.

Požar gasili še ves dan

Ko so gasilci nekaj po polnoči prišli na deponijo, je bil požar na površini okoli 1.250 kvadratnih metrov že razvit, gorelo je okoli 1.500 kubičnih metrov odpadkov, je na včerajšnji novinarski konferenci v Komendi povedal vodja intervencije Roman Koncilija iz PGD Moste. Gasilo je več kot 100 gasilcev s 24 vozili, v dveh urah so požar lokalizirali, pred ognjem jim je uspelo obvarovati poslovno stavbo in južni del deponije. Intervencijo je oteževalo dejstvo, da hidranti niso delovali in da ni intervencijske površine za gasilce, je dejal.

Kot so danes sporočili iz PU Ljubljana, naj bi požar izbruhnil na delno razsutem in delno baliranem stanju odpadkov. V zunanjosti se je delno razširil na večje število približno pol tone težkih bal, naloženih sedem metro visoko, in jih deloma termično poškodoval. Pri ogledu objekta so ugotovili, da se je ogenj razširil še na delovni stroj, vreden več sto tisoč evrov.

Pitna voda ni ogrožena

Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dejala, da akutne nevarnosti za zdravje prebivalcev ni in da pitna voda ni ogrožena. Čakajo še podatke agencije za okolje, kam se je valil dim, nato bodo predvidoma vzorčili tla.