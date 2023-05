Pevka Elza Budau in arhitekt Stanko Kristl častna meščana Ljubljane

Mestna občina Ljubljana je danes s slavnostno sejo mestnega sveta, na kateri so se svetnikom pridružili številni gostje, zaznamovala 9. maj, dan Ljubljane. Župan Zoran Janković je podelil najvišja mestna priznanja. Naziv častna meščanka je letos dobila pesnica in šansonjerka Elza Budau, častni meščan pa je postal arhitekt Stanko Kristl.

Janković je v nagovoru dejal, da je danes dan svobode in miru za vse narode. "Ali ga imamo? Mislim, da je danes pravi dan, da velesilam pošljemo sporočilo iz svobodne, junaške Ljubljane, da naj ustavijo vse vojne in pričnejo pogajanja," je pozval Janković. Ob tem naj velesile ustavijo proizvodnjo orožja in denar namenijo za gradnjo mest, vasi in infrastrukture.

Meni, da je Slovenija mir dobila pred enim letom na volitvah in naštel uspehe vlade, kot je obvladovanje draginje. Nanizal je tudi aktualne in prihodnje projekte Mestne občine Ljubljana, kot so izgradnja povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 in sežigalnice ter prenova Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Obljubil je, da bo gospodarstvo v Ljubljani razvijalo panoge, ki niso okolju nevarne.

Ljubljančankam in Ljubljančanom se je zahvalil za izvolitev v prvem krogu županskih volitev. "Ponosen sem na tako veliko zaupanje Ljubljančanov in Ljubljančank," je dejal. Ob tem je čestital letošnjim nagrajencem in dejal, da povečujejo jagodni izbor najvidnejših meščank in meščanov.

Naziv častna meščanka je letos dobila pesnica in šansonjerka Elza Budau

Elza Budau je osrednje pesniško ime slovenske popevke in šansonov. Glasba, umetnost in lepa beseda so imele v njenem življenju vedno svoj dom. Večino svoje ustvarjalnosti je posvetila poeziji, napisala je besedila številnih znanih zimzelenih pesmi, med njimi Nasmeh poletnih dni, Ti si moja ljubezen, S teboj, Pegasto dekle, Brez besed, Samo nasmeh je bolj grenak in Poletna noč. Do danes je napisala več kot 1000 besedil za popevke, šansone in tudi narodnozabavne pesmi, kar jo uvrša med najbolj plodovite avtorje, so naziv utemeljili na občini.

Foto: STA Nova častna meščanka Budau je ob prejemu naziva povedala, da je vesela in počaščena, naziva pa si je potihem tudi želela. Meni, da je ob vseh priznanjih in nagradah, ki jih je v življenju dobila, naziv častna meščanka Ljubljane lepa pika.

"Premalo se zavedamo, kako lepo mesto je Ljubljana," je dejala. Po njenih besedah imajo zasluge za to tudi arhitekti in župan Janković. Vseeno pa si v Ljubljani želi več cvetja na oknih in balkonih ter prijaznih besed, nasmehov in pogledov. "Ljubljančani se moramo potruditi, da bo to mesto še lepše," je opozorila.

Častni meščan je postal arhitekt Stanko Kristl

Častni meščan Kristl sodi med najpomembnejše slovenske arhitekte 20. in 21. stoletja, so izpostavili na občini. V svojih projektih arhitekt nenehno izpostavlja nujnost vključevanja sociologije in psihologije pri snovanju prostora. Štiri izmed šestih ključnih projektov je zgradil v Ljubljani, in sicer vrtec Mladi rod, inovativni stanovanjski blok na Prulah, atrijske hiše na Borsetovi ter diagnostično-terapevtsko-servisno stavbo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Foto: STA

Kristl je ob prejemu portreta slikarja Rudija Španzla, ki ga častnim občanom podari občina, dejal, da si v veliko čast šteje, da so ga uvrstili v izbor za podelitev naziva častni meščan glavnega, najlepšega mesta.

Arhitektura je po njegovih besedah umetnost in znanost, zanj pa je zanimiva tudi kot eksperiment in raziskovanje. Ob tem je razkril, da so bili pri projektih na področju zdravstva primorani graditi mimo zakona, ki je zahteval, da ima vsak prostor dnevno svetlobo. "Lepa želja, a neizvedljiva, zato niti razmišljali nismo, da bi zakon upoštevali," je nasmejal zbrane.

Na seji so podelili tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Dobitniki nagrade so vodja ljubljanskega zavetišča za brezdomce Boris Kosec, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, avtorska skupina arhitektov, ki jo sestavljajo Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml., Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Lekarna Ljubljana.

Plakete glavnega mesta pa so prejeli Komorni zbor Megaron, strokovnjakinja na področju gluhoslepote Simona Gerenčer, zaslužna profesorica Slavka Kavčič, Turistično društvo Zadvor, pater Andraž Arko in ekipa filma Plečnikov skriti biser, glasbena skupina Siddharta ter učitelj zgodovine in športne vzgoje Danilo Lukner.

Slavnostne seje mestnega sveta na Ljubljanskem gradu so se udeležili številni vidni politični predstavniki, med drugim nekdanja predsednika države Milan Kučan in Danilo Türk, predsednik vlade Robert Golob, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, minister za narave vire in prostor Uroš Brežan ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Ljubljanska občina svoj praznik tradicionalno zaznamuje s slavnostno sejo na Ljubljanskem gradu, s katerega so 9. maja 1945 sirene naznanile svobodo