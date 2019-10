Na črno zgrajeni resort brez elektrike, bo kmalu še brez vode? #video

Lastnik resorta v Godiču pod Veliko Planino Matjaž Zorman pravi, da je imel vseh 34 hišk zapolnjenih že mesece vnaprej, zaradi izpada elektrike pa je moral večji del rezervacij odpovedati. Skrbi ga za deseterico zaposlenih, pravi.

Prejšnji petek je Elektro Ljubljana prejel odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, s katero so odredili, da morajo prekiniti dobavo električne energije.

Kazalo je dobro ...

"Iščem trajno rešitev, začasna pa je ta, da smo zdaj odklopili vse, kar je po odločbi nelegalno, in pričakujemo ponovni priklop elektrike." Matjaž Zorman, Eco resort Foto: Planet TV Odločba sledi dolgoletnemu boju, ki se je - tako se je vsaj zdelo - februarja letos prevesil močno v prid Zormanu. Ta je dosegel ustavitev inšpekcijskih postopkov do uveljavitve novega občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega naj bi objekte legaliziral. Takrat nam je dejal, da računa tudi na pomoč nekdanjega župana njegove občine, danes premierja Marjana Šarca.

Družba Palmieri, ki stoji za Ecoresortom, je vložila pobudo za nov prostorski načrt, pričakujejo, da bo ta sprejet. Na občini predvidevajo, da bi lahko bil prostorski načrt sprejet prihodnje poletje.

... a zdaj udarec inšpekcije

A inšpektorat je zdaj vseeno dosegel odklop elektrike. Sklicujejo se na 93. člen Gradbenega zakona, ki določa prepoved izvedbe komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo za nedovoljen objekt ter neskladno uporabo objekta.

Luč bo, ko bo investitor pridobil gradbeno dovoljenje, pravijo, Eco resortu pa hkrati grozi še odklop vode.

Zorman je v resortu namestil agregat. "Iščem trajno rešitev, začasna pa je ta, da smo zdaj odklopili vse, kar je po odločbi nelegalno, in pričakujemo ponovni priklop elektrike." Na vprašanje, kdaj, odgovarja: "Glejte, to so roki, na katere se ne morem zanašati. Ne vem." A po tem, ko so ostali brez elektrike, jim zdaj grozi še odklop vode.