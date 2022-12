Musk na Twitterju znova odprl račune več novinarjev

"Ljudje so spregovorili," je tvitnil Musk in dodal, da bo ponovno vzpostavil račune tistim, ki so razkrili lokacijo njegovega letala.

Musk je na Twitterju izvedel anketo, v kateri je spraševal, ali naj začasno ukinjene račune obnovi zdaj ali čez teden dni. Skoraj 59 odstotkov od 3,69 milijona sodelujočih je odgovorilo, naj račune novinarjev obnovi nemudoma.

Twitter je v četrtek zaprl račune novinarjev ameriških časnikov Washington Post in New York Times, televizije CNN in več neodvisnih novinarjev. Nekateri med njimi so pred tem poročali, da je Twitter v sredo zaprl račun @ElonJet, ki je sledil letom zasebnega letala Muska.

V sredo je spremenil pravila

Musk, ki je po nakupu Twitterja konec oktobra zagotavljal, da se tega računa ne bo dotaknil, saj je zavezan svobodi govora na družbenem omrežju, je v sredo spremenil pravila in prepovedal, da bi tviti v realnem času razkrivali lokacijo oseb.

Zakaj so v četrtek zaprli račune več novinarjev, pri Twitterju niso pojasnili. CNN in New York Times sta zahtevala pojasnila od Twitterja o spornem zaprtju računov novinarjev. EU je v petek opozorila, da bi zaradi zaskrbljujočega zaprtja računov novinarjev lahko uvedli sankcije proti Twitterju. Zaskrbljenost pa so izrazili tudi v Združenih narodih.