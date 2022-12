Twitter zagnal prenovljen sistem plačljivih modrih kljukic

Modra kljukica je bila do Muskovega prevzema brezplačna, vendar rezervirana le za organizacije in javne osebnosti, vzpostavljena pa je bila prav s ciljem preprečiti lažne račune in objave dezinformacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Musk je prevetritev sistema preverjanja računov Blue Verified napovedal že kmalu po 44 milijard dolarjev vrednem prevzemu. Družbeno omrežje je tako nov sistem preverjanja identitete uporabnikov predstavilo že v začetku novembra, pri čemer so značko za preverjen račun prejeli vsi, ki so zanjo plačali osem dolarjev mesečne naročnine.

Številni uporabniki platforme so to izkoristili za vzpostavitev lažnih računov slavnih oseb, od športnih in drugih zvezdnikov do podjetnikov. Musk je bil zato prisiljen sistem začasno ustaviti.

Preverjanje identitete

Twitter je zdaj uvedel postopek preverjanja identitete, uporabnik pa kljukico lahko dobi šele po končanem preverjanju dokazov pristnosti. Za modro kljukico bo moral uporabnik na spletu plačati osem dolarjev mesečno, na Applovih napravah pa 11 dolarjev mesečno.

Modro kljukico naj bi glede na Muskovo napoved s konca novembra dobili posamezniki, podjetja naj bi dobila zlato kljukico, vlade pa sivo.

Vnovični zagon sistema plačljivih modrih kljukic prihaja prav na dan, ko je Musk po poročanju medijev razpustil Twitterjev svet za zaupanje in varnost – organ, ustanovljen pred šestimi leti, ki podjetju omogoča, da se pri oblikovanju strategij v zvezi s sovražnim govorom, varnostjo otrok, državljanskimi pravicami in drugimi občutljivimi vprašanji obrne po pomoč k mednarodnim strokovnjakom.

Nekateri člani sveta so sicer protestno že odstopili, ker se blaginja uporabnikov Twitterja pod Muskom poslabšuje, poroča CNN.

Poleg tega je Musk, tudi lastnik ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla in vesoljskega podjetja SpaceX, v zadnjem času okrepil tvitanje z vsebinami v podporo idejam republikancev, navaja AFP.

Moderiranje vsebin na Twitterju novemu lastniku platforme povzroča hud glavobol že vse od prevzema. Vedno se je namreč opisoval kot zagovornik svobode govora, zavezal se je tudi, da bodo lahko ljudje po novem tvitali, kar bodo želeli, in da bo edini pogoj, da bo vsebina tvitov skladna z zakoni.

Njegove napovedi v zvezi z neomejenim komentiranjem so prestrašile velike oglaševalce, bolj pozorni pa so postali tudi regulatorji.

Musk je prepričan, da so prejšnji lastniki Twitterja pri upravljanju omrežja močno zagovarjali levo politiko in LGBTQ-skupnost ter neupravičeno izključevali račune, vključno z računom nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.