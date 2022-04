Muhast začetek tedna, potem pa vedno topleje

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v zahodnih in severnih krajih bodo zjutraj manjše krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija.

Popoldne se bo počasi jasnilo, le v zahodnih krajih bo ostalo bolj oblačno, tam bodo možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter. V sosednjih pokrajinah bo danes zmerno do pretežno oblačno. V Alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine bodo občasno manjše padavine. Pihal bo jugozahodni veter.

Pred nami prijeten teden

Jutri bo na vzhodu sončno, drugod bo predvsem dopoldne bolj oblačno, na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo tudi v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine je za torek dokaj sončno vreme s popoldansko kopasto oblačnostjo, bolj oblačno bo v sosednjih krajih Italije. Pihal bo jugozahodni veter.

V sredo in četrtek bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.