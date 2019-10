Motivacija v podjetju tudi spodbujanje k inovativnosti

Eden prvih izzivov, ki čaka naše podjetnike ob ohlajanju trga in nižji gospodarski rasti, je, kako motivirati delavce, če to s finančnimi sredstvi ni mogoče. Načinov je več - od prostih dni, krajšega delovnika, politike napredovanja, v podjetju na Štajerskem pa dajejo velik pomen inovativnosti in zaposlene spodbujajo k predlaganju različnih idej.

Eno od podjetij, ki je pri motiviranju zaposlenih izvirno, je Talum. Svoje zaposlene so že osmič nagradili s posebnimi priznanji za inovativnost. Čeprav je podjetje, ki zaposluje 10.000 ljudi, zaradi turbulenc na globalnem trgu lani zabeležilo manjši dobiček, jim ob motiviranem razvojnem oddelku, velikih ciljev ne manjka. V navdih jim je bila zgodba uspešnega športnika, fotomodela in podjetnika Alena Kobilce.

"S tem krepimo kulturo inovativnosti v podjetju. Štirideset odstotkov zaposlenih že aktivno sodeluje pri dajanju predlogov, več kot 3300 se jih je zbralo v tekočem letu," je povedal Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma.

Foto: Planet TV

"Skozi tovrstne dneve dajemo pomen zaposlenemu, človeku, ki je pripaden, ki daje predloge. Pomembno je to, da dajemo človeku občutek, da je pomemben, sestavni del mozaika naše uspešne zgodbe," je še dodal Drobnič.

Kobilica: Neuspehi niso nujno slabi

V življenju lahko pridejo tudi neuspehi, ki niso nujno slabi, je poudaril Alen Kobilica, ki je bil v Talumu gost Kolesja idej, kakor so poimenovali letošnje dneve inovativnosti. Kobilico so v podjetju gostili zaradi njegovih vrednot, načina premagovanja ovir in podjetniške žilice, je pojasnil Drobnič, ki je prepričan, da lahko tudi z njim najdejo v prihodnosti morebitno skupno pot.

"Ko pride do neuspehov, do kakšnih porazov, se mi zdi, da takrat naredi človek napredek. Tudi pri športu, pogledaš, zakaj se ti je to zgodilo. Zdi se mi, da začneš malo analizirati in s tem poskušaš biti vedno boljši," je dejal podjetnik Alen Kobilica.

Letos so predlagatelji v Talumu razmišljali v smeri robotizacije, avtomatizacije v želji po večji produktivnosti, oziroma bolj racionalnih procesih, je povedal Stanislav Kores, vodja strateškega razvoja.

Gospodarska korist, ki so jo na tak način dosegli letos, je ocenjena na 600 tisoč evrov. Pomemben dejavnik, ki ga izpostavil Alen Kobilica, pa je tudi moštveni duh.

"Vsak ima neko svoje znanje in skupek naših znanj se potem kaže v končnem produktu," je dejal Kobilica in dodal, da morajo biti zaposleni tisti, ki podjetje ženejo naprej.