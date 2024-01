Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski policisti so bili okoli 13.15 obveščeni, da je moški na območju Tabora v Mariboru prejel pošiljko, v kateri naj bi bila neznana snov. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so zavarovali ožjo okolico, na kraju pa trenutno posredujejo gasilci.