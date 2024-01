Moški med prevozom odtrgal nevaren predmet, nato izgubil zavest in umrl

V eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta se je ponoči med razbijanjem inventarja lažje poškodoval 61-letni državljan Moldavije. Moški je med prevozom v psihiatrično kliniko Ljubljana iz reševalnega vozila odtrgal nevaren predmet in z njim ogrožal varnost drugih v vozilu, kasneje je izgubil zavest in na kraju umrl.

Policisti, ki so ponoči posredovali v zdravstveni ustanovi na območju Novega mesta, so zoper moškega uporabili prisilna sredstva, ga prijeli in predali zdravstvenemu osebju. V nadaljevanju so zdravstveni organi zanj odredili zdravljenje v psihiatrični kliniki Ljubljana, zdravstveno osebje pa je za zagotovitev varnosti med prevozom iz Novega mesta proti Ljubljani zaprosilo za asistenco policije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Vzrok za smrt še ni znan

Moški je med prevozom iz reševalnega vozila odtrgal nevaren predmet ter z njim ogrožal varnost zdravstvenega osebja in policista, ki je nudil asistenco. Zaradi tega je voznik reševalno vozilo ustavil na območju Grosupljega, na kraj so v pomoč prišli še drugi policisti. Po postopku je moški izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju na kraju umrl.

Vzrok za smrt še ni znan in je predmet nadaljnje temeljite preiskave, kjer bodo policisti preverjali vse okoliščine dogodka in tudi morebitno povezavo smrti z uporabo prisilnih sredstev.

Ogleda kraja se je poleg okrožnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika udeležil tudi policist specializiranega državnega tožilstva, so sporočili s PU Ljubljana.