Morje na Obali spet poplavlja, slaba napoved tudi za petek #video

"Morje se ponovno lahko razlije tudi v četrtek ob jutranji plimi med 7. in 10. uro, predvidoma v višini od 10 do 20 centimetrov," so sporočili z agencije za okolje (Arso). V Piranu se je zjutraj znova oglasila opozorilna sirena zaradi možnosti poplavljanja morja. Voda je nižje dele in tudi več stanovanj, kot je vidno v zgornjem videoposnetku, v Piranu zalila že v sredo, poplavilo je tudi Izolo.