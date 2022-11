V Miljah toliko vode, da supajo. Rdeči alarm za celotno jadransko obalo. #video #foto

Zaradi izrazitega vremenskega poslabšanja so v Gradežu v Italiji danes zaprli šole, igrišča in parke. Pripravili so se tudi na visoko plimovanje morja. Za podobne, a manj obsežne ukrepe so se odločile tudi oblasti v Trstu. V Miljah medtem nekateri, kot prikazuje spodnji posnetek, za prevoz uporabljajo kar svoje supe. Močno deževje in veter sta danes prizadela tudi velik del hrvaške obale. Poplave so zajele Pulj, Reko, otok Cres, Umag in Rovinj, poplavlja tudi v Šibeniku in Vodicah, poročajo lokalni mediji. Državni hidrometeorološki zavod je za celotno jadransko obalo za danes razglasil rdeči alarm oziroma izjemno nevarno vreme.





V Benetkah so zaradi visokega plimovanja danes aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose. Vodostaj je namreč dopoldne za kar 170 centimetrov presegel običajnega, s čimer je začela veljati najvišja stopnja pripravljenosti.

Župan Gradeža Claudio Kovatsch je za danes odredil zaprtje vseh šol, pokopališč, športnih igrišč in mestnih parkov ter celo mestne hiše, poroča Primorski dnevnik. Ob morju in ob kanalih je na razdalji desetih metrov prepovedano parkiranje avtomobilov, ki pa tokrat lahko parkirajo na nekaterih višje ležečih območjih, kjer je parkiranje običajno prepovedano.

Gradež so sicer že pred tednom in pol prizadele hude poplave. Takrat je padlo 190 litrov dežja na kvadratni meter. Danes naj bi bilo to mesto v Tržaškem zalivu med najbolj izpostavljenimi območji v deželi Furlanija-Julijska krajina (FJK). Napovedani so močno deževje, visoko plimovanje morja in poplave ter močan veter.

Milje pod vodo

Okoli 8. ure je voda zaradi visoke plime zalila Milje. V mestu je bilo na ulicah in trgih več kot 40 centimetrov vode, že vse jutro je tam na delu civilna zaščita, ki pomaga ljudem.

Visoko plimovanje je tudi v Trstu, kjer je poplavljeno mestno nabrežje, ki pa ostaja prevozno. Nevšečnosti povzroča tudi močna burja, ki naj bi se čez dan še okrepila.

Stanje pa je pod nadzorom v občini Devin - Nabrežina v Ribiškem naselju, kjer so vodo zadržale varnostne pregrade.

#AllertameteoFVG AGG.COMUNI COSTIERI➡️Sala Operativa Regionale

Grado, Monfalcone, Duino-Villaggio Pescatore, Trieste Muggia: marea in discesa, situazione in miglioramento.

Allagamenti di strade e scantinati, chiuse strade a Grado, Monfalcone, Muggia.

📸#socialmediacommunityFVG pic.twitter.com/IXiinUQA46 — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) November 22, 2022

Na Tržaškem med drugim danes pričakujejo zelo močno burjo, ki bi lahko dosegala ali celo presegla hitrost 120 kilometrov na uro. V popoldanskih urah se bo ozračje poleg tega občutno ohladilo.

ICON model contains significant #weather #wetter of type "#Storm" with wind gusts of more than 90 km/h near #Trieste (#Italy) for this afternoon given in local time. The ICON forecast data predicts wind gusts with 108.20 km/h for 22.11.22 - 14:00 UTC. pic.twitter.com/vKEWkmE6DA — ASKMeteo (@ASKMeteo) November 22, 2022

Na Hrvaškem poplavilo dele Pulja, Reke in Rovinja

Državni hidrometeorološki zavod je za celotno jadransko obalo za danes razglasil rdeči alarm oziroma izjemno nevarno vreme.

Zaradi plime je voda zalila središče Rovinja, vdrla je v nekatere kavarne in restavracije, s podobnimi težavami se soočajo tudi v Umagu.

O težavah zaradi obilnih padavin poročajo tudi iz Poreča. Zaradi poplavljenih cest so ustavili promet na državni cesti med Novigradom in Porečem.

Na Reki težave poleg padavin in vetra povzroča plima, zaradi katere je morje zjutraj že poplavilo nekatere ulice v mestu.

Voda je po pisanju portala Glas Istre zalila tudi vozila na puljski rivi, na eno od ulic v Pulju pa je padlo drevo. Na terenu so vse dežurne službe komunalnih podjetij, prizadeta območja pa je obiskal tudi puljski župan Filip Zoričić.

V Pulju je do zdaj padlo okoli 11 milimetrov dežja, višina morja pa je zaradi močnega vetra in izrazito visoke plime do 60 centimetrov višja kot običajno, še piše IstraIn.

V Dalmaciji orkanski jugo

Voda je zalila tudi dele Dalmacije. V Šibeniku je po poročanju hrvaškega portala Index.hr poplavilo najstarejši del mesta. Zaradi močnega juga in dežja je poplavljena obalna promenada v Vodicah, kjer mestne oblasti težavo pogostega poplavljanja obale po poročanju hrvaške radiotelevizije nameravajo odpraviti z zvišanjem promenade.

V Splitu in drugje v Dalmaciji se ob tem spopadajo z orkanskim jugom, ki je prekinil večino pomorskega prometa med mestom in bližnjimi otoki. Najmočnejše sunke vetra so zabeležili na Biokovu, in sicer 127 kilometrov na uro.

Medtem pa je v Gorskem Kotarju začelo ponovno snežiti, vendar ceste trenutno ostajajo prevozne, poroča meteorološki portal Istramet.