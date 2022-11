Izredno stanje: v Srbiji v poplavah umrl deček, v Albaniji pogrešajo očeta in sina

Dele Srbije, Albanije in Kosova so v nedeljo prizadele poplave. Najhuje je bilo na območju Novega Pazarja in Tutina na jugozahodu Srbije, kjer se je v reki Vidrenjak utopil dveletni deček. V Albaniji je v reki na severu države z avtomobilom pristal oče s sinom in hčerko, dekletu se je uspelo rešiti, poročajo lokalni mediji.

"Očeta in brata dekleta je odnesla voda, pogrešana moška išče policija," je na Facebooku v nedeljo objavila albanska policija.

Obdukcija za utopljenega dvoletnika

V Albaniji so na območjih, ki so jih prizadele poplave, zaprli nekaj šol, intervencijske službe pa so začele evakuirati ljudi v bližini Skadra na severozahodu države.

V Srbiji je višji državni tožilec za utopljenega dvoletnika v Tutinu odredil obdukcijo, so na tožilstvu potrdili za srbsko televizijo Nova.

Deček je v reko padel okoli 16. ure, njegovo truplo pa so našli po treh urah iskanja, so na policijski upravi v Novem Pazarju potrdili za srbsko tiskovno agencijo Tanjug.

Razglasili izredno stanje

V Tutinu so zaradi poplavljanja rek in hudournih voda, ki so ogrozile hiše in dele infrastrukture, razglasili izredno stanje, je za Radio Beograd 1 povedal direktor podjetja Srbijavode Goran Puzović.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo izdal ukaz, da prebivalcem Tutina in Novega Pazarja na poplavljenih območjih pomaga tudi vojska.

Reke so prestopile bregove tudi v Novem Pazarju. Poplave so prav tako prizadele Kosovo, a ni bilo smrtnih žrtev.