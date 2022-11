Obilne padavine povzročile poplave na Hrvaškem

Obilne padavine so danes povzročile poplave v hrvaškem mestu Novi Vinodolski. Promet skozi mesto in tudi po delu jadranske magistrale ni mogoč. Posredovati so morali tudi gasilci. Močno deževje je zajelo tudi Crikvenico in severni del otoka Krk, poročajo hrvaški mediji. Padavine se zdaj že počasi umirjajo.