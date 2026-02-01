Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

gasilci Trbovlje požar

Močno zagorelo v Trbovljah: garaža v plamenih, gasilci preprečili katastrofo

Trbovlje požar | Foto Facebook

Foto: Facebook

V Trbovljah je danes nekaj minut po 18. uri izbruhnil požar garaže na območju Vreskovega. Na kraj so v zelo kratkem času prispeli prvi posredovalci, ki so požar, ki je bil ob njihovem prihodu že povsem razvit, uspešno pogasili. Po neuradnih informacijah sta bili poškodovani vsaj dve osebi.

Po navedbah Občine Trbovlje so razmere zdaj pod nadzorom in nevarnosti za prebivalce ni več. Na prizorišču sicer ostaja gasilska straža, ki kot preventivni ukrep nadzoruje območje.

Hitra intervencija preprečila hujše posledice

Zaradi hitrega in strokovnega posredovanja gasilcev ter drugih služb je bil požar omejen in pogašen, še preden bi se lahko razširil na sosednje objekte ali povzročil večjo materialno škodo.

Na občini so se vsem prvim posredovalcem zahvalili za hitro reakcijo in učinkovito ukrepanje.

Občina opozarja na požarno varnost

Ob tem so na Občini Trbovlje izpostavili tudi pomen odgovornega ravnanja in vsakodnevnih navad, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za nastanek požarov.

Med najpomembnejšimi priporočili so:

  • pravilno shranjevanje vnetljivih snovi stran od virov toplote,

  • varna uporaba električnih naprav ter previdnost pri polnjenju električnih vozil in naprav,

  • izogibanje preobremenjevanju vtičnic in podaljškov,

  • redno vzdrževanje dimniških in ogrevalnih naprav,

  • uporaba odprtega ognja le pod nadzorom,

  • urejena okolica brez gorljivih materialov ter

  • nameščeni in delujoči javljalniki dima v stanovanjih.

