Poklicni gasilci začenjajo stavko: "Doslej ste se z nami pogajali s figo v žepu"

Danes ob 6. uri se bo začela opozorilna stavka poklicnih gasilcev. Po napovedih Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije bo trajala do nedelje do 7. ure. Zahtevajo sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Vladni strani pa očitajo, da se je doslej z njimi o tem pogajala s "figo v žepu".

Kot so pojasnili v sindikatu, je vladna stran predlagala ponovno odpiranje členov, o katerih so se že uskladili. Na zadnjem sestanku v začetku marca so jim po navedbah sindikata ponudili možnost devetih vsebin, ki bi jih, ob dodatnih usklajevanjih, lahko vključili v kolektivno pogodbo. Vendar med njimi ni nekaterih, ki bi po mnenju sindikata morale biti, kot so ustrezna ureditev letnih dopustov, varovana plača, dokup pokojninske dobe za poklicne gasilce in omejitev stalne pripravljenosti na domu.

Do vladne strani so v sindikatu kritični tudi zato, ker se po njihovih navedbah na napoved stavke ni niti odzvala. Pričakujejo da bo, kot to predvideva tudi zakon, pristopila k pogajanjem in da bodo poskušali sporazumno rešiti nastali spor.

Stavki so se pridružili v vseh poklicnih gasilskih enotah

Na ministrstvu za obrambo po drugi strani pravijo, da so sindikatu predlagali nadaljevanje pogajanj glede nespornih vsebin, s katerimi bi bilo mogoče skleniti normativni del pogodbe, da pa bi nekatere vsebine, ki bi jih v kolektivni pogodbi želel sindikat, pomenile odmik od pravic drugih zaposlenih v javnem sektorju.

Po navedbah sindikata so se stavki pridružili v vseh poklicnih gasilskih enotah z dobrimi 800 gasilci. Odločitev o tem, ali bo v stavki sodeloval, pa je stvar vsakega posameznega gasilca. Tudi stavkajoči gasilci pa bodo v skladu z zakonodajo opravljali vsa nujna intervencijska gasilsko-reševalna dela.