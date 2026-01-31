Neznani storilec je ponoči vlomil in zažgal prostore Nogometnega kluba Kamnik, poroča portal Kamnik info. Po prvih informacijah so ogenj opazili šele nekaj pred 8. uro, ko so na kraj prispeli gasilci PGD Kamnik.

V klubske prostore Nogometnega kluba Kamnik naj bi neznani storilec vlomil tekom noči ter v njih zanetil ogenj. Požar so opazili šele v jutranjih urah. Ogenj se iz prostorov kluba ni razširil v druge prostore stavbe, ki je v lasti Občine Kamnik, je pa zaradi požara nastala precejšnja materialna škoda.

Ogenj so pogasili kamniški gasilci, okoliščine vloma in požara pa policisti še preiskujejo, še poroča omenjeni portal.