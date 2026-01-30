V Kamniški Bistrici našli truplo moškega

V četrtek popoldne so v strugi Kamniške Bistrice našli truplo moškega, je prvi poročal portal Kamnik.info.

Gasilci PGD Kamnik so pokojnika z opremo za reševanje na vodi prenesli na obrežje reke, kjer so ga nato prevzeli reševalci NMP Kamnik.

Na Policijski upravi Ljubljana so za Slovenske novice potrdili, da so v reki našli truplo moškega, čigar identiteta še ni potrjena. "Glede na prve podatke smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča," so zapisali na PU Ljubljana.

Po poročanju portala Kamnik.info obstaja velika verjetnost, da gre za 45-letnega Miha Slaparja, ki je pogrešan od 20. decembra lani.