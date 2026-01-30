Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
30. 1. 2026,
13.51

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83

Natisni članek

Natisni članek
gasilci policija Kamniška Bistrica

Petek, 30. 1. 2026, 13.51

43 minut

V Kamniški Bistrici našli truplo moškega

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83
kamniška bistrica | Truplo moškega so našli na izteku soteske Predaselj v Kamniški Bistrici. | Foto STA

Truplo moškega so našli na izteku soteske Predaselj v Kamniški Bistrici.

Foto: STA

V četrtek popoldne so v strugi Kamniške Bistrice našli truplo moškega, je prvi poročal portal Kamnik.info.

Gasilci PGD Kamnik so pokojnika z opremo za reševanje na vodi prenesli na obrežje reke, kjer so ga nato prevzeli reševalci NMP Kamnik. 

Na Policijski upravi Ljubljana so za Slovenske novice potrdili, da so v reki našli truplo moškega, čigar identiteta še ni potrjena. "Glede na prve podatke smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča," so zapisali na PU Ljubljana. 

Po poročanju portala Kamnik.info obstaja velika verjetnost, da gre za 45-letnega Miha Slaparja, ki je pogrešan od 20. decembra lani. 

gasilci policija Kamniška Bistrica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.