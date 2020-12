Močno deževje in veter na Obali povzročala težave

Včeraj popoldne in ponoči je jugozahodni del države, predvsem občine Izola, Koper, Piran, Nova Gorica, Hrpelje – Kozina in Sežana zajelo močno deževje in veter.

Gasilci so predvsem iz stanovanjskih in drugih objektov črpali vodo, postavljali protipoplavne vreče, odstranjevali podrta drevesa in sanirali plazove, poročajo na Upravi za zaščito in reševanje.

Najhuje je bilo v Kopru

V Kopru, kjer je bilo najhuje je bilo zabeleženih 60 dogodkov, posredovalo je okoli 80 gasilcev iz 11 enot. Gasilci so iz 15 objektov črpali vodo, v okolici 20 objektov pa postavili protipoplavne vreče. Največ težav so imeli prebivalci v okolici Partizanske in Vanganelske ulice.

Na Cesto na Markovec se je med večstanovanjskima hišama utrgal zemeljski plaz skupaj z drevesi, gmota velika približno 40 kubičnih metrov. Drevo se je naslonilo tudi na plinohram, ki ga je pregledal dežurni Butan plinov.

Nekatere lokalne in državne ceste so zaprte

Nekaj plazov pa je zdrsnilo tudi na lokalne in državne ceste, zaradi česar so nekatere ceste zaprte ali pa je prevoz oviran. Močno se je dvignil tudi vodostaj reke Rižane, ki pa ni povzročil večjih težav. V Semedelskem mandraču so gasilci in delavci javnega podjetja, zaradi visoke gladine morja reševali nekaj plovil, ki so zajemala vodo in jih privezali. Na terenu so bili tudi člani občinskega štaba civilne zaščite in regijski poveljnik civilne zaščite.

Danes bo ponekod snežilo do nižin

Danes dopoldne bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Popoldne se bodo še lahko pojavljale krajevne padavine, ki bodo najkasneje ponehale na severovzhodu. Ob močnejših padavinah lahko tudi po nižinah sneži. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 6 do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo na Primorskem. Predvsem na jugu lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija. V petek in soboto bo prevladovalo oblačno in ponekod megleno vreme, občasno bodo še manjše padavine.

Na jugozahodu so še možni nalivi in popljavljanje morja

Danes zjutraj lahko na jugozahodu nastane še kakšen močnejši naliv. Zjutraj lahko morje poplavi nižje dele obale. Zaradi obilnega sneženja je predvsem v Julijskih Alpah povečana nevarnost snežnih plazov.