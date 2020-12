Rdeči alarm: ob morju napovedujejo novo nevarno noč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na obali je sinoči divjala supercelična nevihta, ki je pripotovala iznad severnega Jadrana, nad Trstom je nastal celo tornado. Neobičajno burno decembrsko vreme se dan po tem, ko je sodra oziroma toča ponekod povsem pobelila obmorske ulice, najbolj pozna v Izoli. Gasilci, delavci cestnih, komunalnih služb in elektro podjetij so imeli polne roke dela še danes, ob tem pa so na Arsu za slovensko Istro znova razglasili rdeči alarm.

Da se obali bliža sodni dan, je včeraj najavila vodna tromba, ta se je nad tržaškim zalivom pojavila okoli poldneva. Nekaj po 18. uri pa se je usulo z neba. Silovito neurje s točo je ponekod povsem pobelilo ulice, številni domačini pripovedujejo, da česa takega še niso doživeli.

Najhuje je bilo v Izoli

Supercelična nevihta je največ gmotne škode povzročila v Izoli. Opustošenje je krepko izmaličilo tudi podobo tamkajšnje marine. Odkrilo je bakreno streho, uničeni so bili drogovi, na katere se izobeša zastave. V skrbeh so tudi v Strunjanu, kjer si še niso povsem opomogli od poplav, a se že pripravljajo na nove, saj so na Arsu spet razglasili rdeči alarm.

Zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra je Regijski center za obveščanje Koper v Piranu že ob 13. uri sprožil sireno javnega alarmiranja, o novih poplavah pa so v današnjem popoldnevu že poročali tako iz Izole kot iz Portoroža. Če se občani počutijo ogrožene, naj čim prej pokličejo na številko 112, da jim bodo dežurne gasilske službe poskušale čim prej pomagati.

Po podatkih Agencije RS za okolje pričakujemo v torek zvečer, v noči na sredo in v sredo zjutraj predvsem na jugozahodu dolgotrajne in močnejše nalive. V kratkem času lahko pade od 40 do 80 milimetrov padavin. V sredo čez dan bodo padavine slabele.