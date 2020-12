Jutri nova pošiljka: ponekod bo snežilo tudi po nižinah #video

Jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo popoldne ponekod spustila do nižin. Takrat bodo padavine na zahodu že ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V noči na četrtek bodo v zahodni polovici države spet mogoče občasne padavine. Meja sneženja bo med 500 in 700 metri nadmorske višine. V četrtek in petek bo oblačno in ponekod megleno ter večinoma brez padavin.

Zaradi obilnega sneženja se bo predvsem v visokogorju Julijskih Alp znova povečala nevarnost snežnih plazov.

Ponedeljkovo neurje s sodro največ škode naredilo v Izoli

Slovensko obalo, še zlasti Izolo, je v ponedeljek proti večeru zajelo neurje z močnim vetrom in za to območje neobičajno sodro. Regijski center za obveščanje v Kopru je v povezavi z neurjem zabeležil 12 dogodkov. Uprava za zaščito in reševanje poroča o podrtih drevesih in odkritih strehah.

Ob ponedeljkovem neurju so največ dela imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter delavci elektropodjetja. Aktivirani so bili tako koprski poklicni gasilci kot gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Izola.

Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, polomljene veje in odtrgano pločevino na objektu. V Jagodju so prekrili odkrito streho, v Morovi ulici pa so posredovali zaradi mogočega poplavljanja objekta in padlega elektrovodnika. Posredovali so tudi v Ulici oktobrske revolucije, kjer je drevo padlo na garaže in avtomobile, še navajajo na upravi za zaščito in reševanje.

O ponedeljkovem dogajanju v obalnih mestih poročajo tudi spletni portali. Sodra oz. toča je tako ponekod povsem pobelila ulice, med drugim Lucije in Portoroža, piše spletni portal RTV Slovenije. Vzrok naj bi bila močna supercelična nevihta, ki je pripotovala iznad severnega Jadrana, prek Savudrije in slovenske obale, in se je v bližini Trsta razvila v nekakšen tornado.

Medtem je po poročanju uprave za zaščito in reševanje nekaj po 20. uri v Samotorici v občini Horjul strela udarila v stanovanjski objekt. Udar strele je povzročil škodo na vratih, oknih in električni inštalaciji. Objekt so pregledali tamkajšnji prostovoljni gasilci. Zapletlo se je po tem, ko je dežurna služba Elektro Ljubljana zaradi intervencije izklopila transformatorsko postajo. Ob ponovnem vklopu postaje se je namreč v električni omarici v bližnjem gospodarskem objektu sprožil požar. Tega so gasilci pogasili, preventivno pa pregledali še devet objektov v razdalji okoli 500 metrov od transformatorske postaje. (STA)