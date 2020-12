Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne je Obalo zajela močna nevihta s silovitim nalivom ter manjšo točo in sodro. Na območju Trsta je nastal celo tornado. Ponoči bodo še sledile krajevne plohe, na Primorskem tudi posamezne nevihte. Do jutra bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo.

Potem ko je močno deževje v nedeljo povzročalo nemalo preglavic prebivalcem zahodnega dela Slovenije, je danes na Obali besnela nevihta s točo in sodro. Nevihto so spremljali tudi močni sunki vetra. O toči poročajo iz Pirana, Sečovelj, Portoroža in Lucije.

V Luciji je nevihto spremljala tudi toča. 🌩️



Adina Deucman in Anja Erjavec, hvala za poročanje. pic.twitter.com/1bQLXQcazC — Neurje.Si (@NeurjeSi) December 7, 2020

Nevihtna celica, ki je pripotovala iz smeri severnega Jadrana, prek Savudrije in slovenske obale, se je nato premaknila proti Trstu, kjer je v bližini italijanskega mesta nastal tornado. Padavinska celica bo predvidoma na tem območju oslabela, poroča Neurje.si.

😮 Trst, 7. 12. 2020! Močna supercelična nevihta, ki je pripotovala iz smeri severnega Jadrana, preko Savudrije in slovenske obale proti Trstu, je v bližini Trsta postregla s čisto pravim Tornadom!



Fotografije nam je poslal fotograf @Daniel Daniel. Hvala za poročanje. pic.twitter.com/7RfCSBAMiO — Neurje.Si (@NeurjeSi) December 7, 2020

Kot napovedujejo vremenoslovci, bodo ponoči ponekod po državi še možne krajevne plohe, na Primorskem tudi posamezne nevihte.

Piran. Za velik lešnik oz. Majhen oreh velika toča. Kar lepa količina. pic.twitter.com/iYJp3YwwCD — Jaka Šoba (@surfon) December 7, 2020

Do jutra bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Zjutraj se bo od zahoda znova pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.