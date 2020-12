Močno deževje na Obali je povzročalo številne težave

Potem ko je močno deževje v nedeljo povzročalo nemalo preglavic prebivalcem zahodnega dela Slovenije, bodo danes čez dan še naraščale reke s kraškim zaledjem na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava in Drava v spodnjem toku. Sava se bo v srednjem toku razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Zmerno bodo narasle tudi reke v večjem delu vzhodne Slovenije. Po prehodnem upadanju bodo v torek reke na zahodu države ponovno naraščale, Arso je za ta del države razglasil oranžni alarm.

V nedeljo so reke in vodotoki v zahodni polovici države zaradi kombinacije močnih padavin in taljenja snega močneje naraščale. Na izpostavljenih območjih so najhuje poplavljale reke Dragonja, Gradaščica in Reka. Obilno deževje je poplavilo dele Obale, najhuje je bilo v Strunjanu, pa tudi v Izoli in Sečovljah, veliko težav pa so imeli tudi na Notranjskem in Gorenjskem. Gasilci so imeli največ dela z nameščanjem protipoplavnih vreč in s črpanjem meteorne vode iz objektov. Meteorna voda je zalivala tudi cestišča.

V Strunjanu je včeraj popoldne okoli 60 gasilcev sodelovalo v 45 intervencijah, več objektov, cest in kmetijskih zemljišč je poplavilo, sprožili so se tudi zemeljski plazovi. Plazova na Šmarski cesti in na izolski obvoznici sta več ur ovirala promet.

V Portorožu je v nedeljo padlo skoraj 90 litrov dežja na kvadratni meter, kar je ena največjih vrednosti v zadnjih 60 letih. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sečovje so posredovali v 15 intervencijah.

V Sečovljah je osebno vozilo zvečer zapeljalo v Kanal Dragonja. Iz deroče vode je voznika vozila rešil delavec Cestnega podjetja Koper. Gasilci Gasilske brigade Koper so s potapljači pregledali kraj dogodka, vozilo bodo iz kanala potegnili danes.

Že v noči na nedeljo je morje poplavilo obalo. V Piranu je zaradi visokega plimovanja in močnega južnega vetra regijski center za obveščanje Koper ob 23.32 sprožil sireno z opozorilom na nevarnost.

Morje je poplavilo Punto, Prešernovo in Kidričevo nabrežje ter del Cankarjevega nabrežja. Piranski gasilci in delavci Okolja so pred Tartinijev trg postavili baraže. V Piranu je voda zalila več kot 25 objektov.

V Izoli je sredi noči poplavilo le del pločnika na Velikem trgu.

Foto: Arso V zaselku Šmagur v Občini Ilirska Bistrica je voda v nedeljo prestopila breg potoka in poplavila makadamsko cesto ter jo odnesla v dolžini nekaj deset metrov. Zaradi razmočenega terena se je sprožilo tudi pet zemeljskih plazov.

Zaradi poplavljenega cestišča pri Dolnji Bitnji je še vedno zaprta glavna cesta med Pivko in Ilirsko Bistrico, hudourniška voda pa je ogrozila bližnje hiše.

O poplavah večjega obsega so poročali tudi iz Železnikov, Radovljice, Kranjske Gore, Jesenic, Cerknega, Idrije in Kranja. V Kranju je prišlo do zemeljskega plazu, ki se je odtrgal ob regionalni cesti Kropa–Jamnik in popolnoma onemogočil promet.