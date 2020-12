Poglejte, kakšno vreme nas čaka v začetku tedna

Močno deževje je v nedeljo marsikje po državi povzročalo številne nevšečnosti. Kljub temu bodo danes še vedno poplavljale nekatere reke, predvsem v zahodnem in delu osrednje Slovenije. Novo večjo pošiljko dežja lahko pričakujemo v torek, v sredo pa se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj sonca bo občasno predvsem v vzhodnih krajih in ob morju. Nastajale bodo krajevne plohe, dopoldne v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer tudi drugod. Ob morju bodo posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agecije za okolje (Arso).

V torek pričakujte dež

Jutri bo oblačno. Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 m. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem od 8 do 13 stopinj Celzija.

V sredo sneg do nižin

V sredo bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo suho vreme.

Reke bodo še poplavljale

Močne padavine so v nedeljo zajele predvsem zahodno polovico države. Iz več občin so poročali o naraslih vodotokih in poplavah. Na izpostavljenih območjih so poplavljale reke Dragonja, Gradaščica in Reka. Največ težav so čez dan imeli na Obali, Gorenjskem in Notranjskem, navaja STA.

Zlasti na teh območjih je voda zalivala kleti in pritlične prostore stanovanjskih hiš, ponekod so stanovanjske objekte ogrozili tudi zemeljski plazovi. Številne lokalne ceste je poplavilo, ponekod so bile te zaprte tudi zaradi plazov. Napovedano visoko plimovanje v slovenski Istri ni pustilo hujših posledic, so pa nevšečnosti povzročile meteorne vode. Najhuje je bilo v Strunjanu.

Danes čez dan bodo še naraščale reke s kraškim zaledjem na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava in Drava v spodnjem toku. Sava se bo v srednjem toku razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Zmerno bodo narasle tudi reke v večjem delu vzhodne Slovenije. Po prehodnem upadanju bodo v torek reke na zahodu države ponovno naraščale, opozarjajo hidrologi na agenciji, poroča STA.