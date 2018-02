Štrukelj za 14. marec napovedal novo splošno stavko #foto #video

V središču prestolnice je v okviru današnje stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju potekal množični shod, ki se ga je po podatkih sindikata Sviz udeležilo 20 tisoč stavkajočih. "Delamo dobro, država pa našega dela ne ceni, plačuje nas slabo in manj kot druge," je poudaril glavnik tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Dodal je, da bodo svojim zahtevam sledili do izpolnitve, če vlada ne bo imela posluha, pa bodo novo nove splošno stavko organizirali 14. marca.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je 20 tisoč udeležencev shoda na Kongresnem trgu nagovoril z besedami, da se njihove glasove iz Ljubljane danes sliši v Dubaj in Pjongčang.

"To je najbolj obsežna in največja stavka v vzgoji in izobraževanju, kar smo jih kadarkoli imeli, vanjo pa nas je prisilila vlada," je uvodoma povedal Štrukelj in poudaril, da so se stavkajoči v prestolnici zbrali, ker nasprotujejo razvrednotenju vzgoje in izobraževanja, ki se v državi sistematično poglablja od leta 2012.

"Iz letala se vidi, da za stavko ne stoji manjšina, ampak večina zaposlenih"

Štrukelj je poudaril, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju delajo dobro oziroma celo zelo dobro, vendar pa država njihovega dela ne ceni in jih plačuje slabo oziroma manj kot druge javne uslužbence.

"40 tisoč izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz ne stavka zaradi prepričanja, da bi morali biti plačani boljše kot drugi. V stavki smo, ker nas plačujejo slabše," je poudaril.

"Odgovor, kaj si mislimo o odnosu države do izobraževalcev in izobraževalk, je danes dobesedno viden iz letala. Ali nabito poln Kongresni trg ni dovolj jasen pokazatelj, da za to stavko ne stoji samo ozko jedro sindikata, ampak večina zaposlenih?" je vlado Mira Cerarja okrcal Štrukelj.

"Ne sprejemamo tega, da se varčuje na nas, ker nas je veliko"

Glavni tajnik Sviza se je med drugim obregnil tudi ob enotni plačni sistem, ki po njegovem mnenju ni pravičen, saj plače v nekaterih poklicih s primerljivo izobrazbo rastejo hitreje kot v vzgoji in izobraževanju: "Kako je mogoče, da se povprečna plača v vzgoji in izobraževanju giblje od dvakrat do trikrat počasneje kot v drugih delih javnega sektorja?"

Kot je poudaril Štrukelj, imajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju dovolj obljub in ne sprejemajo več tega, da je delo v vzgoji in izobraževanju vredno manj kot delo drugih javnih uslužbencev: "Ne pristajamo več na to, da se da na nas veliko privarčevati, ker nas je veliko. Ne pristajamo na to, da je naše delo manj vredno, ker večino korektno in odgovorno opravijo ženske."

Če vlada ne prisluhne sindikatom, 14. marca sledi nova splošna stavka

Odgovornost za stavko je Štrukelj pripisal vladi, ob morebitnem neposluhu za zahteve sindikatov pa je za 14. marec napovedal novo splošno stavko. "Stavko si pripišete na svoj naslov, gospe in gospodje iz vlade. Če vlada ne bo izpolnila zahtev, bo 14. marca spet splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki se bo od takrat samo še stopnjevala," je poudaril glavni tajnik Sviza.

"Ne bomo žrtve napačne in zgrešene plačne politike te vlade. Dolgo časa ste preizkušali naše potrpljenje, zdaj ga je konec. Ne bomo več sedeli po kotih in se smilili sami sebi, borili se bomo, vztrajali in dosegli svoje," je dodal Štrukelj.

Jelka Velički in Branimir Štrukelj iz Sviza sta poudarila, da ne bodo popuščali, temveč bodo pri svojih zahtevah šli do konca. Foto: Ana Kovač

Zahtevajo zvišanje plač za pedagoge v vrtcih, šolah in na univerzah

Na govorniškem odru se je poleg Štruklja zvrstilo še sedem govornikov in govornic. Jelka Velički, ki vodi glavni stavkovni odbor Sviza, je poudarila, da se je stavki po vsej državi pridružilo več kot 40 tisoč zaposlenih, kar kaže na jasno odločnost zaposlenih in sindikatov, da uresničijo svoje zahteve.

Stavkajoče sta prek videa nagovorila tudi politika Luka Mesec iz Levice in nekdanji minister za izobraževanje Jernej Pikalo iz stranke SD.

"Zahtevamo zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze, zahtevamo ustrezno vrednotenje dela razrednikov, zahtevamo regres za letni dopust za leto 2018 v višini 1.200 evrov za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo," je dejala Veličkova.

Zahteve Sviza je podprla tudi predsednica evropskega dela Izobraževalne internacionale, globalnega združenja izobraževalcev (ETUCE) Christine Blower: "Slovenska vlada bi se morala zavedati, da so učitelji v Sloveniji premalo plačani."

"Vaše zahteve so upravičene. Morate zmagati, argumenti so na vaši strani," je poudarila Blowerjeva.