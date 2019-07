Mleko v mlekomatih je bogatejše z vitamini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samooskrba z mlekom je pri nas 130-odstotna. Kmetje večino mleka prodajo mlekarnam, le 67 pa je takih, ki svoje mleko ponujajo tudi na mlekomatu. Ti so postavljeni po več krajih v Sloveniji.

Prvi mlekomati so se pri nas sicer pojavili že pred desetimi leti. Mleko v njih je dnevno sveže, saj ga zamenjajo vsako jutro. A po začetnem navdušenju so številni potrošniki pozabili nanje, razlagajo kmetje, ki pri mlekomatih še vedno vztrajajo. Ekipa oddaje Danes na Planetu je obiskala kmeta v Grižah pri Celju, ki je eden izmed prvih, ki se je odločil za mlekomat.

Bogatejši z vitamini

Na kmetiji Holobar je prodaja mleka edini vir dohodka že 50 let. 84-letni Tone Holobar se je spominjal časov, ko so k njim hodili po mleko še s kanglicami. Danes pridelajo od tristo do petsto litrov mleka na dan, ljudje pa si ga pri njih točijo s točilno napravo.

Na mlekomatu kupuje tudi Klavdija Štokovnik. "Kakovost tega mleka je povsem drugačna kot kakovost trgovinskega," je dejala in dodala, da k mlekomatu hodi že od vsega začetka. Štokovnikova zadnjih deset let pride po domače mleko večkrat na teden. Doma ga prekuha ali pa si naredi kislo mleko.

Zaradi alergije raje uživa domača živila, med katerimi je tudi polnomastno mleko. Ker ni toplotno ali drugače obdelano, ohrani vse naravne lastnosti in je bogatejše z vitamini. Takšno mleko prodajajo tudi na mlekomatih.

Kot je pojasnil Marjan Holobar s Kmetije Holobar, je proces od molže do polnjenja v mlekomate dolg približno štiri ure. Holobar je bil tudi eden izmed prvih, ki so se odločili za mlekomat, k temu pa je pripomoglo tudi dejstvo, da ima mleko za mlečno industrijo slabe odkupne cene.

Z mlekomatom zasluži desetkrat več, kot bi v mlečni industriji

Če danes od litra mleka, ki ga proda mlekarni, zasluži pet centov, s prodajo na mlekomatu zasluži desetkrat več. "Natočimo nekje sto litrov, porabe je 50 litrov na dan," je pojasnil. V mestnih kravah, kot pravijo mlekomatu, mleko zamenja vsako jutro. Če ga ne bi zamenjal, bi se mlekomat izklopil po 26 urah.

Tudi Branko Ravnik, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je dejal, da mleko v mlekomatu ni toplotno obdelano, kar pomeni, da je rok trajanja krajši, v primeru neuporabe istega dne pa je mleko treba toplotno obdelati in ga ustrezno skladiščiti na hladnem mestu. Kakovost in varnost sta na prvem mestu.

Kot je dejal Holobar, njegovo mleko redno pregleda veterinarska uprava, zato ni pomislekov o tem, da bi bilo mleko neužitno. Če ga uživajo otroci, nosečnice, starejši ali bolni ljudje, pa ga je pred uporabo vseeno priporočljivo prekuhati.