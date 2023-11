Mladoletnik pod vplivom alkohola vozil v napačno smer in trčil v drevo

Novomeški policisti so v ponedeljek nekaj po 20. uri obravnavali prometno nesrečo v Zagorici pri Dobrniču. Mladoletnik je pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.