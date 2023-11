Zaradi močnih sunkov vetra jadralni padalec zasilno pristal na drevesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo popoldne je na območju Begunj na Gorenjskem zasilno pristal jadralni padalec, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Radovljiški policisti so obravnavali jadralnega padalca, ki je poletel z vzletišča Sveti Peter, kmalu mu je zaradi močnih sunkov vetra začelo zapirati padalo, začel je izgubljati višino in pristal v krošnji drevesa.

Na kraju so posredovali gorski reševalci, ki so nepoškodovanega 39-letnega jadralnega padalca spravili z drevesa, so še zapisali na policiji.