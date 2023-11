Gasilci v petek v stanovanjih našli kar tri preminule osebe

V petek popoldne so morali gasilci kar trikrat posredovati v stanovanjih v različnih krajih po državi, da so policistom omogočili dostop do preminulih oseb, so sporočili s centra za obveščanje.

Ob 15.56 so v Stražiški ulici v Kranju gasilci GARS Kranj skozi okno vstopili v stanovanjsko hišo in policistom omogočili vstop v stanovanje, v katerem so našli preminulo osebo.

Tudi v Kamniku, na Steletovi cesti, so ob 14.20 gasilci PGD Kamnik s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, s čimer so reševalcem nujne medicinske pomoči in policiji omogočili dostop do preminule osebe.

Tretji tak primer so zabeležili v Mariboru, kjer so ob 10.14 so na Zgornji Velki, v občini Šentilj, gasilci PGD Velka skozi kletno okno vstopili v objekt, v katerem je bila preminula oseba.