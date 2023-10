Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Truplo so najverjetneje našli mimoidoči.

Truplo so najverjetneje našli mimoidoči. Foto: Simon Plestenjak

V torek so na bregu reke Ljubljanice našli truplo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.