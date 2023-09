Preiskovalci o odkritem truplu pri Trstu: Vse je mogoče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odkritju na ograjo privezanega moškega trupla, ki so ga v nedeljo odkrili ob hitri cesti pri Trstu naj bi karabinjerji preiskovali tudi možnost samomora, pišejo italijanski mediji. Truplo 52-letnega Iranca so našli z zakritimi očmi, zvezanimi rokami in nogami ter s številnimi poškodbami, kar je sprva nakazovalo na brutalen umor. Zdaj o primeru razkrivajo nove podrobnosti.